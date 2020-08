Kryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti ka reaguar pas hyrjes së xhandarmerisë serbe në fshatin Karaçevë të Kamenicës ditën e djeshme.

Në një postim në ‘Facebook’ ai është shprehur se qytetarët e Kosovës do të mbrohen nga institucionet. Ndër të tjera ai thotë se tashmë janë angazhuar të gjitha organet përkatëse për të vlerësuar rastin.

“Shpejt do të kem një raport të detajizuar. Qytetarët tanë në atë pjesë nuk do të jenë pa mbrojtje të institucioneve. Veprimet tona do të jenë në përputhje me kushtetutën dhe ligjin, si dhe të koordinuara me të gjithë mekanizmat e sigurisë në vend”, ka shkruar ai.

Ushtarë serbë u futën ditën e djeshme në brendësi të Kosovës. Këtë ngjarje e ka pikasur nga kamerat e sigurisë, pronari i një restoranti me emrin “Oxygen”, që ndodhet në Komunën e Kamenicës.

g.kosovari