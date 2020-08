Në Xhafzotaj do të ndërtohen 233 shtëpi të reja, ndërsa puna po vijon çdo ditë në të gjithë Shijakun, për 508 shtëpi. Këto shtëpi, janë pjesë e 3400 banesave individuale që do të rindërtohen dhe shumica e familjeve të prekura nga tragjedia, ndërsa premtimi është se Vitin e Ri do ta festojnë në shtëpitë e reja.

“Ky është një aksion shpirtëror, nuk është thjeshtë të ndërtojmë shtëpi. Kjo është 1 nga 3400 shtëpitë që po ndërtohet në të gjithë zonën. Është një premtim i mbajtur sepse këto familje do të futen në shtëpi përpara 1 janarit,”-u shpreh Ahmetaj teksa ishte në një nga shtëpitë që po rindërtoheshin.