Deputeti i Partisë Socialiste, Fatmir Xhafaj, i cili është njëkohësisht edhe kryetar i Komisionit Parlamentar për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale, ka folur në Kuvend për “projektrezolutën për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil për vitin 2025”.
Xhafaj e nisi fjalën e tij me kritika ndaj institucioneve në vend, duke theksuar se ka institucione që nuk i përmbushin pritshmëritë dhe nuk japin shërbimin e duhur për qytetarët.
Socialisti Xhafaj theksoi se raportimi i këtyre institucioneve në Kuvend duhet të jetë një proces rutinë, teksa shtoi se duhet reflektim real mbi mënyrën sesi këto institucione funksionojnë dhe efektin që ato kanë në jetën e përditshme të qytetarëve.
“Qytetarët i matin institucionet në bazë të shërbimeve që marrin. Ka institucione që i përmbushin pritshmëritë, por ka edhe institucione që nuk arrijnë të japin shërbimin e duhur ndaj qytetarëve. Nuk ndjekin me rigorozitet rekomandimet e Kuvendit dhe nuk prodhojnë rezultatet që qytetarët presin prej tyre. Ky është një fakt që nuk mund të fshihet pas gjuhës formale të raporteve vjetore. Është pikërisht ky hendek që duhet të na shqetësojë seriozisht dhe të reflektojmë të gjithë, duke filluar nga Kuvendi i Shqipërisë. Ky proces raportimi nuk duhet të jetë rutinë. Ai duhet të jetë një moment reflektimi real mbi mënyrën sesi këto institucione funksionojnë dhe efektin që ato kanë në jetën reale”, tha mes të tjerash Xhafaj.
Më tej Xhafa theksoi se në disa prej kapitujve kryesor të negociatave me Bashkimin Europian, performanca e institucioneve të pavarura është një element përcaktues.
Për Xhafën, mbikëqyrja parlamentare nuk është vetëm një funksion i brendshëm institucional, por edhe ‘pjesë e detyrimit tonë europian për të ndërtuar institucione funksionale dhe të përgjegjshme.’
“Në disa nga kapitujt kryesor të negociatave me BE-në, performacna e institucioneve të pavarura është një element përcaktues. Mbikëqyrja parlamentare nuk është vetëm një funksion i brendshëm institucional, por edhe pjesë e detyrimit tonë europian për të ndërtuar institucione funksionale dhe të përgjegjshme. Në shumë raste procesi i mbikëqyrjes parlamentare ka qenë fragmentar, i shkëputur në kohë dhe jo gjithmonë i shoqëruar me ndjekje të qëndrueshme të rekomandimeve të Kuvendit”, vijoi Xhafaj.
Xhafaj theksoi gjithashtu se me projektrezolutën që po diskutohet në Kuvend, Komisioni që ai drejton synon që të sjellë një qasje të re në procesin e raportimeve vjetore të institucioneve të pavarura.
Sipas Xhafajt, këto masa kanë një qëllim të vetëm, të forcojnë cilësinë e qeverisjes demokratike, llogaridhënien dhe transparencën publike dhe për rrjedhojë kjo të përmirësojë besimin e qytetarëve te institucionet e shtetit.
“Pikërisht për këtë arsye, Kuvendi ka marrë ndryshime në rregulloren e tij, lidhur me mbikëqyrjen parlamentare, përfshirë edhe rolin e fokusuar të Komisionit për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Parlamentare në këtë proces. Në këtë frymë, Komisioni ynë ka synuar të sjellë një qasje të re në procesin e raportimeve vjetore të institucioneve të pavarura. Në këtë proces një rol të veçantë kanë edhe rekomandimet e BE-së. Në rezoluta është propozuar edhe raportimi periodik, mbi zbatimin e rekomandimeve të Kuvendit, me qëllim forcimin e mbikëqyrjes së vazhdueshme. Këto masa kanë një qëllim të vetëm, të forcojnë cilësinë e qeverisjes demokratike, llogaridhënien dhe transparencën publike dhe për rrjedhojë kjo të përmirësojë besimin e qytetarëve te institucionet e shtetit”, dëklaroi Xhafaj.
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