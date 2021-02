A do të jenë pjesë e listës së kandidatëve emra si Sandër Lleshaj, Fatmir Xhafaj? Rama zgjodhi që të mos japë shumë detaje.

“Nuk është askush i ndryshëm nga tjetri, të gjithë janë në trupën ku do të bëhet seleksioni, drejtuesit e qarqeve kanë përgjegjësinë për të propozuar skuadrën e qarkut, pastaj do të vendosë Kryesia,. Pres propozimet e tyre të cilët duhet të bëjnë me përgjegjësi të madhe skuadrat dhe pastaj në Kryesi do të bëhet miratimi”, tha Rama.