Në “Çdo Kënd” me Merita Haklajn, ambasadori i Bashkimit Europian, Silvio Gonzato nuk i shpëtoi pyetjeve lidhur me rolin krizën që duket se po përjeton Gjykata Kushtetuese dhe mënyrën si Parlamenti, në veçanti mazhoranca me rastin “Xhaçka” po i qasen vendimeve të këtij institucioni të drejtësisë.

Edhe pse Komisioni i Venecias dha opinionin e kërkuar nga kryetarja e Kuvendit lidhur me mandatin e deputetes Olta Xhaçka, ku thuhet se vendimet e Gjykatës Kushtetuese janë të detyrueshme për zbatim për këdo dhe këtë të drejtë ia ka njohur Kushtetuta e vendit, palët e kanë interpretuar këtë qëndrim në mënyra të ndryshme.

Por për Gonzaton, politika dhe Kuvendi duhet t’i zbatojnë vendimet e Gjykatës Kushtetuese, ndërsa në Shqipëri sipas tij duhet të rivendoset ekuilibri kushtetues.

“Është një çështje e rëndësishme për momentin. Duhet ta keni vënë re që në raportin e vitit 2024 dhe në konkluzionet e Këshillit, pra një dokument që miratohet jo nga Komisioni por nga Shtetet Anëtare, ka një reference të qartë ndaj nevojës për t’i qëndruar vendimeve të Gjykatës Kushtetuese. Kjo çështje duhet parë me shumë kujdes. Ju vetë iu referuat opinionit të Komisionit të Venecias, ku theksohet parimi i besnikërisë kushtetuese, ndërsa për pjesën tjetër u takon autoriteteve shqiptare të vendosin. Por mendoj se duhet të rivendosim qartësinë dhe të rivendosim ekuilibrin kushtetues”, tha ambasadori i BE-së.