Juristja Alesja Balliu si dhe një nga emrat pranë Partisë Demokratike ka qenë e ftuar sëfundmi në Radar.al, ku ka folur për zhvillimet politike si dhe konkretisht për sulmet që Kreu i PD-së, Sali Berisha ka bërë kundër sa.
Zonja Balliu duket se ka një seri sulmesh nga kreu aktual i Partisë Demokratike në drejtimin tuaj. Jo më larg se dje ka ardhur edhe një sulm tjetër, ku ju drejtua me fjalë tepër të rënda. Keni diçka për të thënë?
Pa diskutim që me ato fjalë që më drejtohet mua Sali Berisha, faktikisht duhe t’i referohet birit të tij sepse i biri i tij ështëë ai që bën pazar në kurriz të demokratëve. I biri i tij është ai që pasurohet në opozitë. I biri i tij është ai që shumëfishon lekët, ndërkohë që dekomraktët varfërohen dhe padiskutim që Enver Hoxha dhe Ramiz Alia do ishin krenar që Sali Berisha u rizgjodh sërish në krye të Partisë Demokratike, sepse kështu do kishin të mundur planin e tyre padiskutim për shkatërrim e ëë djathtës shqiptare.
