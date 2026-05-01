Në një lëvizje që mund të shënojë një kthesë në konfliktin e tensionuar në Gjirin Persik, Irani ka paraqitur një propozim të ri që lidh drejtpërdrejt sigurinë detare me lehtësimin e sanksioneve ekonomike. Sipas një raporti të Wall Street Journal, Teherani është shprehur i gatshëm të diskutojë rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, një pikë kyçe për tregtinë globale të naftës, nëse Shtetet e Bashkuara garantojnë fundin e sulmeve dhe bllokadës detare.
Një ndryshim në strategjinë e Teheranit
Deri më tani, Irani kishte insistuar që heqja e bllokadës të ishte një parakusht i panegociueshëm përpara çdo takimi. Megjithatë, propozimi i ri sugjeron një zbutje të qëndrimit, duke ofruar diskutimin e kushteve në mënyrë paralele.
Pikat kryesore të propozimit përfshijnë:
Diskutimi për kushtet e hapjes së ngushticës në këmbim të garancive të SHBA-së për heqjen e bllokadës së porteve iraniane.
Gatishmëria për të rifilluar bisedimet mbi programin bërthamor, me synim lehtësimin e sanksioneve ndërkombëtare.
Irani ka propozuar Pakistanin si vendin pritës për këto bisedime, të cilat mund të nisin që në fillim të javës së ardhshme.
Ky propozim vjen në një moment kritik, pasi Presidenti Donald Trump ka shprehur pakënaqësi me lëvizjet e deritanishme të Teheranit, duke i cilësuar ato si “të çrregullta”. Megjithatë, bllokimi i Ngushticës së Hormuzit ka shkaktuar rritje të çmimeve të naftës në tregjet botërore, duke rritur presionin mbi administratën amerikane dhe aleatët evropianë për të gjetur një zgjidhje diplomatike.
Nëse Uashingtoni do ta pranojë këtë ofertë për bisedime në Pakistan, mbetet të shihet, veçanërisht pas kërcënimeve të fundit të Trump për një “përshkallëzim të madh ushtarak” nëse negociatat dështojnë. Ndërmjetësit ndërkombëtarë po punojnë me shpejtësi për të konfirmuar nëse ky propozim ofron vërtet një rrugëdalje nga lufta apo është thjesht një manovër për të fituar kohë.
