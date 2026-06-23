Shqipëria prej vitesh po kthehet në një nga destinacionet më të kërkuara të Mesdheut. Për shumë vizitorë, imazhi i parë që vjen në mendje është uji i kaltër i Ksamilit, fotot virale në rrjetet sociale dhe plazhet me pamje si në Karaibe. Por vendi i shqiponjave është shumë më tepër se kaq!
Kështu shkruan Wom Travel, në një artikull për vendin tonë, si më poshtë:
Nga Alpet shqiptare te brigjet e Jonit, nga qytetet UNESCO te kryeqyteti që po transformohet me ritme të shpejta, vendi ofron një përzierje të rrallë mes natyrës, historisë dhe traditës.
Syri i Kaltër, mrekullia natyrore me ujë blu të thellë
Një nga destinacionet më të veçanta është Syri i Kaltër, një burim natyror në jug të Shqipërisë. Uji që del nga thellësia e tokës krijon një ngjyrë blu intensive, me një qendër më të errët dhe nuanca bruz rreth saj.
I rrethuar nga pyje të dendura dhe një atmosferë e freskët, ky vend është kthyer në një nga pikat më të fotografuara nga turistët. Shumë vizitorë e vizitojnë nga zona e Sarandës, pasi është një nga ekskursionet më të lehta për t’u realizuar.
Parku Kombëtar i Llogarasë, aty ku mali takohet me detin
Mes Vlorës dhe Himarës shtrihet Parku Kombëtar i Llogarasë, një nga peizazhet më mbresëlënëse të bregdetit shqiptar.
Rruga që ngjitet drejt qafës së Llogarasë kalon mes pyjeve me pisha dhe hap pamje spektakolare mbi detin Jon. Zona është e preferuar nga adhuruesit e ecjeve, çiklizmit dhe sporteve të aventurës, ndërsa biodiversiteti i saj përfshin edhe shpendë të rrallë si shqiponja dhe grabitqarë të tjerë.
Bregdeti jugor është arsyeja kryesore pse Shqipëria është bërë kaq e njohur në rrjetet sociale, por përtej plazheve ka shumë histori dhe kulturë për t’u zbuluar.
Vlora, qyteti mes dy deteve
Vlora është pika ku takohen Adriatiku dhe Joni dhe një nga hyrjet kryesore drejt Rivierës shqiptare.
Në qytet bashkëjetojnë historia dhe moderniteti. Mes monumenteve më të njohura është Xhamia e Muradies, e ndërtuar gjatë periudhës osmane, ndërsa Kuzum Baba ofron një nga pamjet më të bukura mbi qytetin dhe detin.
Plazhet urbane si Plazhi i Vjetër dhe zona të tjera përreth janë të frekuentuara, ndërsa shumë turistë e përdorin Vlorën si pikënisje për gjiret më të qeta të jugut.
Saranda dhe Ksamil, perla e jugut
Më në jug ndodhet Saranda, një nga qytetet më të vizituara bregdetare të Shqipërisë.
Pozicioni i saj e bën ideale për të eksploruar disa nga destinacionet më të rëndësishme të jugut, si Butrinti, Syri i Kaltër dhe plazhet e Ksamilit.
Ksamil është bërë simboli turistik i Shqipërisë. Uji i pastër, ishujt e vegjël përballë bregut dhe plazhet me rërë të bardhë kanë bërë që shumë vizitorë ta krahasojnë me destinacionet më të njohura të Mesdheut.
Megjithatë, përtej fotografive në Instagram, zona ofron edhe gjire më të qeta dhe eksperienca më autentike sidomos jashtë sezonit të pikut.
Shqipëria përmes shijeve: një kuzhinë mes Ballkanit dhe Mesdheut
Udhëtimi në Shqipëri nuk është vetëm për natyrën, por edhe për ushqimin.
Një nga gatimet më të njohura është byreku, një petë e hollë e mbushur me djathë, mish ose perime, që gjendet pothuajse kudo.
Një tjetër specialitet është tavë kosi, një gatim tradicional me mish qengji, kos dhe vezë, i pjekur ngadalë dhe me shije karakteristike.
Në zonat bregdetare dominojnë gatimet me peshk të freskët, kallamarë, midhje dhe fruta deti, shpesh të shoqëruara me djathë të bardhë, domate dhe ullinj.
Për ëmbëlsirë, turistët provojnë shpesh trileçen dhe bakllavanë, ndërsa rakia e prodhuar nga rrushi ose kumbulla mbetet një pjesë e traditës shqiptare.
Çfarë mund të merrni me vete nga Shqipëria?
Përveç kujtimeve, turistët shpesh zgjedhin produkte tradicionale si mjaltë, çaj mali, reçelra, erëza, punime artizanale, qeleshe, tekstile të qëndisura, qeramikë dhe bizhuteri me motive tradicionale.
Monedha vendase, leku, e bën Shqipërinë ende një destinacion relativisht ekonomik krahasuar me shumë vende të tjera mesdhetare, sidomos jashtë muajve të sezonit të lartë.
Nga malet te deti, nga historia te kuzhina, Shqipëria po tregon se është një destinacion që nuk përmblidhet vetëm me një foto të Ksamilit, por me një përvojë të plotë udhëtimi.
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