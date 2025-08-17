I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Steve Witkoff, ka deklaruar se presidenti rus, Vladimir Putin, ka rënë dakord që Ukraina të marrë garanci sigurie nga SHBA-të dhe aleatët evropianë, si pjesë e bisedimeve në samitin e Alaskës me Donald Trump, raporton CNN.
Në një intervistë për emisionin State of the Union të Jake Tapper, Witkoff tha se palët arritën në një dakordësi që i lejonte SHBA-ve dhe vendeve evropiane të ofronin një garanci sigurie të ngjashme me nenin 5 të NATO-s, sipas të cilit një sulm ndaj një anëtari konsiderohet sulm ndaj të gjithëve.
“Putin e ka bërë të qartë se një ‘vijë e kuqe’ për të është anëtarësimi i Ukrainës në NATO. Pra, ajo që diskutuam ishte nëse Ukraina do të mund të pajtohej me këtë kusht dhe të jetonte me të. Nëse po, atëherë arritëm këtë koncesion: që Shtetet e Bashkuara të ofronin mbrojtje të ngjashme me nenin 5, gjë që është arsyeja kryesore pse Ukraina dëshiron të hyjë në NATO”, theksoi Witkoff.
Ai e cilësoi marrëveshjen si herën e parë që Rusia ka pranuar një formulë të tillë, duke e quajtur një hap të rëndësishëm në negociatat për përfundimin e luftës.
Sakaq, negociatat patën një fillim të dobët, por tani ato po shohin përpara, pasi Trump e ka ftuar udhëheqësin ukrainas në Uashington nesër.
Pritet të marrin pjesë edhe disa udhëheqës evropianë. Ende nuk dihet se kush do të jenë ata dhe nëse do të udhëtojnë në kryeqytetin e SHBA-ve apo do të lidhen në distancë.
Trump tani po ndjek “një marrëveshje gjithëpërfshirëse me Rusinë” dhe pretendon se “evropianët janë gjithashtu dakord”.
