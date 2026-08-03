Mbreti Charles III po shijon nivelin më të lartë të popullaritetit që nga ngjitja në fron.
Sipas sondazhit të fundit të YouGov, i cili mat rregullisht qëndrimin e britanikëve ndaj monarkisë dhe familjes mbretërore, 62% e të anketuarve kanë një opinion pozitiv për sovranin, ndërsa 31% shprehen negativisht. Ky është rezultati më i mirë për Charles që nga 8 shtatori 2022, kur mori fronin pas vdekjes së Mbretëreshës Elizabeth II.
William dhe Kate mbeten më të dashurit
Edhe pse Charles ka fituar terren, ai nuk arrin të kalojë në renditje djalin e tij, Princin William, i cili mbetet figura më e pëlqyer e familjes mbretërore me 76% vlerësime pozitive. Pas tij renditet bashkëshortja, Princesha Kate, me 74%.
Në vendin e tretë është Princesha Anne, e vlerësuar për përkushtimin e saj ndaj angazhimeve mbretërore, me 70% mbështetje. Pas saj vijnë Duka dhe Dukesha e Edinburgut, Princi Edward dhe Sophie, me përkatësisht 53% dhe 51% pëlqyeshmëri.
Ndërkohë, Mbretëresha Camilla vazhdon të ndajë opinionin publik. Ajo ka 43% vlerësime pozitive dhe 44% negative.
Harry rikuperon disi imazhin
Sondazhi, i publikuar më 31 korrik, sjell edhe një zhvillim tjetër: Princi Harry ka rikuperuar pak nga popullariteti i tij. Mbështetja për të është rritur nga 30% në 33%.
Edhe pse shifra mbetet shumë larg niveleve 50-60% që gëzonte kur ishte ende pjesë aktive e familjes mbretërore, përpara largimit nga detyrat mbretërore, intervistave televizive dhe publikimit të autobiografisë së tij, analistët e lidhin këtë përmirësim me vizitën që Harry zhvilloi së fundmi me fëmijët e tij, Archie dhe Lilibet, te gjyshi i tyre, Mbreti Charles.
Takimi privat mes babait dhe djalit, i zhvilluar më 10 korrik në Highgrove, ishte i pari pas tre vitesh që Mbreti takonte nipërit e tij. Ky gjest duket se ka përmirësuar perceptimin publik si për Charles, i cili u pa si një figurë e afërt dhe familjare, ashtu edhe për Harryn. Megjithatë, opinioni ndaj këtij të fundit mbetet kryesisht negativ, pasi 58% e britanikëve vazhdojnë të kenë një mendim të pafavorshëm për të.
Meghan dhe Andrew në fund të renditjes
Meghan Markle vazhdon të jetë ndër figurat më pak të pëlqyera të familjes mbretërore. Ajo regjistron vetëm 22% mbështetje, dy pikë më shumë se në sondazhin e mëparshëm të YouGov.
Edhe më keq renditet Princi Andrew, ish-Duka i Jorkut, i cili mbetet figura më e papëlqyer e familjes mbretërore. Plot 92% e britanikëve kanë një opinion negativ për të, duke i dhënë rezultatin më të ulët në renditje.
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