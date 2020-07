Will Smith është një ndër aktorët më të njohur në botë.

Ashtu si dhe gruaja e tij Jada, me të cilën është martuar vitë më parë dhe me të cilën ka dy fëmijë.

Martesa e tyre ka rezistuar për pothuajse tri dekada, gjë që në Hollivud është e rrallë.

Por, shpesh në media ka pasur raportime se ata kanë një marrëdhënie të “hapur”, dhe mund të shkojnë me meshkuj dhe femra të tjera.

Ky pretendim është forcuar pas një dëshmie tronditëse të këngëtarit August Alsina.

27-vjeçari pretendon se ka pasur një marrëdhënie me Jadan, pasi u njoh me të nëpërmjet të birit të dy aktorëve të njohur, Jaden.

Ai thotë se kaloi pushimet me familjen Smith dhe ka marrë bekimin e Will, për të shkuar me gruan e tij.

Sipas këngëtarit, Smith i kishte treguar transformimin e martesës së tyre në një “partneritet” për jetë, dhe ia kishte “dhënë bekimin” që të lidhej me gruan e tij.

27 gusht, i tha Anxhela Yee të The Club Club se ishte i dashuruar me Jada, 48 vjeç dhe tha: ‘Unë u ula me Will [Smith] dhe bëra një bisedë për shkak të transformimit nga martesa e tyre në partneritet jetësor … ai më dha bekimi i tij ‘

Sipas Page Six , ishte djali i Jada, Jaden, 21 vjeç, i cili e prezantoi atë në gusht të vitit 2015.

Ai tha që të dy u bënë shumë afër dhe pushuan së bashku me familjen në Hawaii një vit më vonë dhe ata madje morën pjesë së bashku në Awardsmimet BET 2017.

Por Will Smith ka raportuar se ka mohuar pretendimet e bujshme të bëra nga këngëtari August Alsina se ai i dha atij bekimin e tij që të kishte një lidhje dashurie prej shumë vitesh me gruan e tij të aktores Jada Pinkett Smith.

The Sun raporton që përfaqësuesi i Will i quante raportet si ‘të gabuara’, ndërsa një zëdhënës i Jada mohoi pretendimet për Page Six , duke i quajtur ato ‘absolutisht jo të vërteta’.

Jada është martuar me Will që nga viti 1997, ata janë prindër të Jaden dhe vajzën Willow, 19. Will ka edhe një djalë Trey, 27 vjeç, nga martesa e tij me Sheree Zampino, 53 vjeç./ Javanews

