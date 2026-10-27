Wi-Fi falas në hotele, aeroporte, restorante dhe vende të tjera publike është një zgjidhje praktike për të kursyer internetin celular gjatë udhëtimeve. Megjithatë sipas oggi.it, lidhja me rrjete të tilla mund të sjellë rreziqe për sigurinë e të dhënave personale, duke i ekspozuar përdoruesit ndaj vjedhjes së fjalëkalimeve, mashtrimeve online dhe hyrjes së paautorizuar në llogaritë e tyre.
Rreziku lidhet me faktin se këto rrjete përdoren nga shumë persona njëkohësisht dhe jo gjithmonë kanë mbrojtjen e duhur. Për këtë arsye, ekspertët e sigurisë kibernetike këshillojnë të tregoni kujdes gjatë përdorimit të Wi-Fi publik dhe të shmangni disa gabime të zakonshme.
1. Mos kryeni veprime bankare përmes Wi-Fi publik
Edhe pse shumica e faqeve bankare përdorin lidhje të enkriptuara, rrjetet e komprometuara mund të krijojnë mundësi për sulme kibernetike dhe mashtrime përmes faqeve të rreme.
2. Kontrolloni emrin e rrjetit përpara se të lidheni
Përpara se të vendosni fjalëkalimin apo të dhëna të tjera, pyesni personelin për emrin e saktë të rrjetit. Tregoni kujdes edhe me rrjetet e hapura që nuk kërkojnë verifikim.
3. Çaktivizoni lidhjen automatike me rrjetet publike
Shumë telefona lidhen automatikisht me rrjetet Wi-Fi të përdorura më parë. Kjo mund të krijojë rrezik nëse dikush krijon një rrjet të rremë me të njëjtin emër.
Për të shmangur këtë problem, çaktivizoni lidhjen automatike me rrjetet publike dhe fshini nga pajisja rrjetet që nuk i përdorni më.
4. Mos vendosni të dhëna bankare apo dokumente personale
Shmangni kryerjen e blerjeve online me vlerë të lartë dhe futjen e të dhënave të kartave bankare, pasaportës apo dokumenteve personale kur përdorni Wi-Fi publik.
E njëjta masë kujdesi vlen për hyrjen në shërbime që përmbajnë informacione të rëndësishme personale ose profesionale. Në këto raste, preferoni internetin celular.
5. Përdorni VPN për më shumë siguri
Një VPN krijon një lidhje të enkriptuar mes pajisjes suaj dhe internetit, duke e bërë më të vështirë përgjimin e të dhënave gjatë përdorimit të rrjeteve publike.
Ky shërbim është veçanërisht i dobishëm për personat që punojnë gjatë udhëtimeve, në hotele apo hapësira të përbashkëta pune. Megjithatë, VPN-ja nuk garanton mbrojtje absolute nga të gjitha sulmet.
6. Çaktivizoni ndarjen e skedarëve
Kur lidheni me një rrjet publik, sigurohuni që kompjuteri të jetë konfiguruar në modalitetin “rrjet publik” dhe jo “rrjet privat”. Çaktivizoni gjithashtu ndarjen e dosjeve dhe skedarëve, si dhe kufizoni funksionet e transferimit të shpejtë të skedarëve, si AirDrop dhe Quick Share, vetëm për kontaktet e njohura.
Këto masa ulin rrezikun që pajisja juaj të ekspozohet ndaj përdoruesve të tjerë në të njëjtin rrjet.
7. Kontrolloni adresën e faqes dhe paralajmërimet e shfletuesit
Përpara se të vendosni të dhëna personale, kontrolloni nëse adresa e faqes fillon me “https://”. Kjo tregon se komunikimi me faqen është i enkriptuar, por nuk garanton se vetë faqja është e besueshme.
Nëse shfletuesi shfaq paralajmërime sigurie, probleme me certifikatën apo kërkesa të pazakonta për fjalëkalime, mos vazhdoni më tej.
8. Përditësoni pajisjet dhe aktivizoni verifikimin me dy faktorë
Përpara udhëtimit, përditësoni telefonin, tabletin dhe kompjuterin. Përditësimet korrigjojnë dobësi sigurie që mund të shfrytëzohen nga sulmuesit.
Gjithashtu, aktivizoni verifikimin me dy faktorë për email-in, rrjetet sociale, shërbimet bankare dhe llogaritë e tjera të rëndësishme. Kjo shton një shtresë mbrojtjeje edhe në rast se dikush arrin të zbulojë fjalëkalimin tuaj.
Rregulli kryesor është i thjeshtë: për veprime bankare, pagesa dhe përdorimin e dokumenteve personale, preferoni internetin celular në vend të Wi-Fi publik. Disa gigabajt internet shtesë mund t’ju kursejnë shqetësime dhe humbje financiare nga një mashtrim i mundshëm.
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