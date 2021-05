Mashtrimi funksionon në ueb. Është rasti për të kujtuar të gjithë se pak shpërqendrim mund të kushtojë shtrenjtë, në terma ekonomikë.

Konsumatorët paralajmërohen nga policia e cila, përmes gjoja një shërbim të ri, për mashtrimin e organizuar në internet. “Pink Whatsapp” është forma më e re e krijuar nga mashtruesit kibernetikë për të futur para nga xhepat virtual të përdoruesve dhe për të shkelur privatësinë e miliona njerëzve. Ja se çfarë është: “Një mashtrim i ri po ekzekutohet në Whatsapp. Ka një lidhje që ju fton të shkarkoni versionin e ri rozë (në vend të jeshiles së zakonshme). Mos klikoni. Nëse e bëni, instaloni një aplikacion që zhduket menjëherë nga ekrani, por më pas mbetet aktiv dhe i heshtur “.

Me këto fjalë “Agjenti Lisa” shpjegon në detaje se si mashtrimi “Whatsapp Pink” është përhapur ngadalë përgjatë rrjetit: “Ky aplikacion vjedh të dhënat tuaja, adresat. Më pas mund të dërgojnë mesazhe në kontaktet tuaja , në emrin tuaj, ku me marifete të ndryshme sesi mashtruesit përpiqen të marrin para ose të vjedhin të dhëna të rëndësishme. Prandaj ju lutemi: MOS KLIKONI LIDHJET që ju kërkohen dhe mos kontaktoni as përmes emailit, sms-ve, bisedave”, thuhet në paralajmërim.

/a.r