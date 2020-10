Nuk ka më njoftime nga bisedat në grup që nuk na interesojnë, por nga të cilat do të ishte problematike ose të paktën e vrazhdë të largohesh, as nga ai i njohur që mbush kontaktet e tij me foto dhe video pak a shumë qesharake.

WhatsApp në fakt ka vendosur të mbyllë bisedat e padëshiruara përgjithmonë, duke prezantuar një mundësi të re për të liruar përdoruesit nga trillet e padobishme të smartphone-it.

Për momentin, nëse doni të heshtni një bisedë, mund të zgjidhni kohëzgjatjen midis tre opsioneve: heshtni atë për tetë orë , për një javë ose për një vit.

Në orët e kaluara, megjithatë, WhatsApp ka postuar në Twitter një imazh që tregon një ndryshim në opsionin e tretë: në vend të “një viti”, ekziston zëri “përgjithmonë”.

Ndërhyrja bëhet e papërcaktuar. Përdoruesi, siç është tashmë rasti, megjithatë mund ta rimendojë atë, dhe në çdo kohë mund të riaktivizojë njoftimet e bisedës së heshtur.

Risia me sa duket është në fazën e shpërndarjes dhe do të arrijë në dispozicion të përdoruesve me azhurnimet e radhës të aplikacionit.

/a.r