Ngjarja me të shtëna me armë që ndodhi në hotelin Washington Hilton në Connecticut Avenue, është i njëjti hotel ku në vitin 1981 u qëllua dhe u plagos presidenti i atëhershëm amerikan, Ronald Reagan.
Sulmi i 30 marsit 1981 ndodhi kur autori, John Hinckley Jr., hapi zjarr ndaj Reagan-it ndërsa ai po kthehej drejt limuzinës presidenciale pas një aktiviteti brenda hotelit.
Reagan mbijetoi, por u plagos rëndë nga një plumb që u rikoshetua nga limuzina presidenciale dhe e goditi në kraharor, duke i thyer një brinjë dhe duke i dëmtuar njërën nga mushkëritë. Ai u transportua me urgjencë në George Washington University Hospital dhe doli më 11 prill.
Në të njëjtin incident u plagos edhe Sekretari i atëhershëm i Shtypit i Shtëpisë së Bardhë, James Brady, një agjent i Secret Service, si dhe një oficer i Policisë Metropolitane të Uashingtonit.
Brady pësoi dëmtime në tru dhe mbeti me aftësi të kufizuara për gjithë jetën, ndërsa pasojat e plagëve i shkaktuan probleme të vazhdueshme deri në vdekjen e tij në vitin 2014.
Një vit më pas, Hinckley u shpall i pafajshëm për shkak të problemeve mendore dhe u vendos në një institucion të sigurisë së lartë, në St. Elizabeths Hospital, nga ku u lirua në vitin 2016.
Në fasadën e hotelit ku ndodhi sulmi ndodhet ende një pllakë përkujtimore që shënon vendin e ngjarjes.
