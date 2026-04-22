Kina do të ndërmarrë hapa aktivë për të thelluar bashkëpunimin dhe për të mbetur një nxitës dhe kontribues në zhvillimin global, duke punuar me të gjitha palët përmes veprimeve praktike, për të hapur perspektiva të reja për zhvillimin global, tha të mërkurën diplomati i lartë kinez Wang Yi.
Wang, anëtar i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PKK dhe drejtor i Zyrës së Komisionit Qendror për Punët e Jashtme, i bëri këto komente gjatë pjesëmarrjes në ceremoninë e hapjes së Konferencës së 3-të të Nivelit të Lartë të Forumit për Veprim Global për Zhvillim të Përbashkët.
Wang vuri në dukje se ky vit shënon përvjetorin e pestë të propozimit të Kinës për Iniciativën e Zhvillimit Global (GDI). Gjatë pesë viteve të fundit, falë përpjekjeve të përbashkëta nga të gjitha palët, GDI ka evoluar nga një propozim kinez në një konsensus ndërkombëtar dhe nga një koncept bashkëpunimi në veprime konkrete, vuri në dukje ai.
Ai tha se iniciativa ka injektuar një vrull të ri në zbatimin e Axhendës 2030 të OKB-së për Zhvillim të Qëndrueshëm, duke kontribuar në përparim dhe arritje të reja në zhvillimin global.
Wang theksoi se Kina është e gatshme të punojë me të gjitha palët, për të përdorur GDI-në si një platformë për të bashkuar burimet e zhvillimit, për të forcuar themelet për rritje, për të mbështetur zhvillimin paqësor dhe për të nxitur një mjedis të hapur zhvillimi, me qëllim ndërtimin e një komuniteti global me një të ardhme të përbashkët.
