Kina dhe India duhet të jenë partnere e jo konkurrente, u shpreh ministri i Jashtëm kinez Wang Yi gjatë një takimi në Nju-Delhi me këshilltarin e Sigurisë Kombëtare të Indisë Ajit Doval.
Wang u takua me Doval të hënën, gjatë pjesëmarrjes në Takimin e 16-të të Përfaqësuesve të Lartë për Sigurinë Kombëtare të BRICS-it.
Kreu i diplomacisë kineze vuri në dukje se udhëheqësit e të dy vendeve ranë dakord që Kina dhe India janë partnere e jo rivale, duke formuar kështu konsensusin më të rëndësishëm strategjik midis të dy palëve dhe duke ofruar një shtysë të rëndësishme e një garanci strategjike për zhvillimin e shëndetshëm dhe të qëndrueshëm të marrëdhënieve Kinë-Indi.
Wang tha se, si dy vendet me popullsinë më të madhe, Kina dhe India duhet të nxitin bashkëpunimin nga një këndvështrim global. Ai theksoi prirjen e ngritjes së gjerë të Jugut Global, duke thënë që vendet e BRICS-it duhet të luajnë një rol më të madh në promovimin e shumëpolaritetit, mbrojtjen e interesave të vendeve në zhvillim dhe nxitjen e një rendi global më të drejtë e më të arsyeshëm. Kina e mbështet Indinë në përmbushjen e detyrës si vendi kryetar i BRICS-it dhe në promovimin e zhvillimit të mekanizmit të bashkëpunimit të BRICS-it, shtoi ai.
Në vijim ministri i Jashtëm kinez u bëri thirrje gjithashtu të dyja vendeve të respektojnë interesat thelbësore të njëra-tjetrës, të trajtojnë siç duhet problemet e ndjeshme dhe ta vendosin problemin kufitar Kinë-Indi në një pozicion të përshtatshëm, për të mos ndikuar në situatën e përgjithshme të marrëdhënieve dypalëshe. Wang kërkoi zbatimin e vazhdueshëm të konsensusit të arritur nga të dy udhëheqësit, duke zgjeruar mekanizmin e dialogut dhe duke thelluar bashkëpunimin në fusha si tregtia, financat, zbatimi i ligjit dhe media. Ai theksoi gjithashtu rëndësinë e forcimit të mirëkuptimit publik e shoqëror për të ndërtuar një themel më të fortë për marrëdhëniet dypalëshe.
Nga ana e tij, Ajit Doval tha se India është e gatshme t’i trajtojë marrëdhëniet me Kinën nga një perspektivë strategjike e largpamëse, të zbatojë konsensusin e udhëheqësve të të dyja vendeve dhe t’i menaxhojë mosmarrëveshjet në mënyrë konstruktive, për të arritur rezultate të dobishme për të dyja palët.
Ai ritheksoi gjithashtu se, si një nga vendet e para që njohën Republikën Popullore të Kinës, India mban një qëndrim të vendosur në çështjen e Tajvanit. Ai shprehu gatishmërinë e palës indiane për të mbështetur bashkë me palën kineze shqetësimet kryesore të njëra-tjetrës, duke mbrojtur bashkërisht multilateralizmin dhe të drejtat e interesat e ligjshme të vendeve në zhvillim.
Të dyja palët shkëmbyen gjithashtu mendime mbi çështjet ndërkombëtare e rajonale me interes të përbashkët.
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