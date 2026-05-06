Ministri i Jashtëm Wang Yi tha të mërkurën se Kina vlerëson angazhimin e Iranit për të mos ndjekur armë bërthamore, duke pohuar të drejtën e saj legjitime për përdorim paqësor të energjisë bërthamore, ndërsa zhvilloi bisedime në Pekin me homologun e tij iranian Seyed Abbas Araghchi.
Wang përsëriti qëndrimin e Kinës mbi situatën në Iran, duke theksuar se Pekini ka promovuar në mënyrë aktive paqen dhe ka inkurajuar dialogun që nga fillimi i armiqësive.
Duke vënë në dukje se situata në rajon është në një pikë kritike midis luftës dhe paqes, Wang bëri thirrje për një ndërprerje të menjëhershme të luftimeve dhe paralajmëroi kundër çdo rifillimi të konfliktit, duke theksuar se është veçanërisht e rëndësishme të mbetemi të përkushtuar ndaj negociatave.
Ai tha se Kina mbështet Iranin në mbrojtjen e sovranitetit dhe sigurisë së tij kombëtare dhe përgëzoi Teheranin për kërkimin e një zgjidhjeje politike përmes mjeteve diplomatike.
Wang gjithashtu u bëri thirrje vendeve të Gjirit dhe Lindjes së Mesme të marrin të ardhmen e rajonit në duart e tyre, duke nxitur dialogun midis Iranit dhe fqinjëve të tij për të patur marrëdhënie të mira, si dhe për të ndërtuar së bashku një kuadër rajonal sigurie, bazuar në pjesëmarrjen e përbashkët, interesat reciproke dhe zhvillimin
Araghchi, nga ana e tij, foli mbi zhvillimet e fundit në bisedimet Iran-SHBA, duke thënë se përvoja ka treguar se krizat politike nuk mund të zgjidhen me mjete ushtarake. Ai tha se Irani do të mbrojë me vendosmëri sovranitetin dhe dinjitetin e tij kombëtar, ndërsa do të ndjekë një zgjidhje gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme përmes dialogut.
Ai shtoi se rihapja e Ngushticës së Hormuzit mund të trajtohet menjëherë dhe shprehu vlerësim për rolin konstruktiv të Kinës në parandalimin e përshkallëzimit të mëtejshëm. Araghchi tha se Irani i beson Kinës dhe shpreson që Pekini do të vazhdojë të kontribuojë në përpjekjet për paqe, duke mbështetur krijimin e një kuadri të ri rajonal që balancon zhvillimin dhe sigurinë.
Duke riafirmuar partneritetin gjithëpërfshirës strategjik të Iranit me Kinën, Araghchi tha se Teherani i përmbahet parimit të një Kine të vetme dhe mbështet Kinën në mbrojtjen e interesave të saj thelbësore. Ai gjithashtu bëri thirrje për shkëmbime më të ngushta dhe bashkëpunim më të thellë, për të shënuar 55-vjetorin e marrëdhënieve diplomatike, si dhe për koordinim të shtuar në çështjet shumëpalëshe.
