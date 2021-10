Është kthyer qetësia në jetën e Wanda Nara.

Pas skandalit që ka goditur martesën e saj me Mauro Icardi-n dhe pajtimit me bashkëshortin, argjentinasja ka gjetur një marrëveshje edhe me Maxi Lopez.

Në periudhën e krizës me burrin e saj, duket se ish-lojtari ka qenë shumë i kuptueshëm, duke u kujdesur për fëmijët. Dhe Ëanda nuk ka harruar. Aq sa ka arritur një marrëveshje me ish-burrin.

Në Argjentinë janë të sigurt: “Maxi nuk më asnjë borxh”.

Ai dhe Wanda “duket se kanë hequr dorë nga të gjithë çështjet që kishin në gjykatë, që ishin më shumë se 40”.

Mes pronave të diskutuara, edhe një super vilë në Santa Barbara, lagje ekskluzive në periferinë e Buenos Aires, që tani është në emër të zonjës Icardi.

Nga ana e tij, siç kanë shpjeguar gjatë programit “Los ángeles de la mañana”, ai “nuk paguan më për mbajtjen e fëmijëve”.

Edhe pse vila vlen rreth gjysmë milioni euro, për drejtuesin e emisionit, Angel Brio, nuk ka dyshime: “Në fund ka fituar Maxi Lopez”.

/a.r