Lufta me zjarret nuk do të ketë heronj të vetëm zjarrfikësit, krah aksioneve për shuarjen e flakëve do të jenë edhe vullnetarët e zjarrit.
Prefekti i Qarkut të Tiranë, Shkëlqim Hajdari tha se mbrojtja e territorit kërkon bashkëpunim më të gjerë, që nis nga qeverisja vendore.
“Rrugët vullnetare për mbrojtjen nga zjarri të ndërtohen në çdo njësi të qeverisjes vendore. Punonjësit e zjarrfikësit nuk do të mbeten më heronjtë e vetëm. Nëse do ti bëhemi krah të gjithë do të lehtësojmë punën dhe do të ulim dëmet. Nuk ka ditë që qarku i Tiranës mos ketë tre katër zjarre diku në një kazan plehrash, diku në një shtëpi, diku në një biznes”, u shpreh Prefekti i Qarkut të Tiranë.
Ndërsa thekson se për piromanët do të ketë zero tolerancë, Prefekti Hajdari prezantoi projektin e rëndësishëm që parandalon përshkallëzim të ngjarjeve, ndërsa njoftoi edhe programin për hapjen e rrugëve që janë kthyer në problem për hyrjen e mjeteve zjarrfikëse.
“Projekti numër dy që do të realizojmë besoj deri nga fundi i muajit qershor është fillimi i hapjes së rrugëve pyjore të ndërtuara e të reja për të shkuar mjetet zjarrfikëse. Sapo t’i paraqesim hartën, Bashkia e Tiranës, po besoj edhe emergjencat kombëtare do na ndihmojmë që të hapim ato rrugë që janë të bllokuara për të shkuar zjarrfikëse”, tha ai.
Si pjesë e koordinimit të strukturave, Drejtuesi i Emergjencave Civile Haki Çako, tha se Bashkia e Tiranës i ka të gjitha kapacitet për t’i dhënë hov këtij bashkëpunimi.
“Deri tani jetët e njerëzve kanë qenë të sigurta, por ne do të duhet të vazhdojmë, të bashkëpunojmë, të koordinojmë, të ndër veprojmë dhe trajnimi dhe marrja e njohurive të specializuara për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimi është një domosdoshmëri”, theksoi ÇAKO.
Në Malin e Dajtit, vend në të cilin ka pasur jo radhë herë precedencë të dëmtimeve vullnetarët e parë, me anë të një demonstrimi u njohën me mënyrën se si mund t’u bëhet ballë flakëve duke i menaxhuar ato.
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