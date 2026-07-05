Vullkani Etna shpërtheu përsëri të dielën, duke dërguar një re hiri mbi ishullin italian të Siçilisë dhe duke detyruar kufizime të fluturimit në aeroportin e Katanias, shkruajnë mediat e huaja.
Aeroporti tha se hapësira ajrore në zonë ishte shumë e kufizuar deri në orën 7 të mbrëmjes sipas orës lokale, duke ndikuar si në ngritje ashtu edhe në ulje.
Instituti Kombëtar i Gjeofizikës dhe Vullkanologjisë i Italisë (INGV) raportoi se emetimet e hirit filluan të dielën herët nga një vrimë në majën e vullkanit.
Aktiviteti u intensifikua më vonë gjatë mëngjesit, duke prodhuar një kolonë shpërthimi që u ngrit rreth 1.5 kilometra mbi krater.
Meteorologët prisnin që reja e hirit të vazhdonte të lëvizte drejt jugut gjatë orëve në vijim.
Duke u ngritur afërsisht 3,300 metra në bregdetin lindor të Siçilisë, Mali Etna është një nga vullkanet më aktivë në botë.
Ai prodhon shpesh rrjedhje lave, emetime hiri dhe shpërthime të fuqishme në majë.
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