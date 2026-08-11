Presidenti serb Aleksandar Vuçiç deklaroi se Komisioni Evropian reagoi menjëherë ndaj deklaratës së tij për një ndryshim të mundshëm të rrjedhës së lumit Ibër, me qëllim mbrojtjen e “vajzave” të tyre shqiptare.
Sipas mediave serbe, Vuçiç theksoi se reagimet nga Komisioni Europian munguan ndaj asaj që ai e cilësoi ‘dështimit të formimit të ZSO-së (bashkësisë së komunave serbe në Kosovë), si dhe ndaj arrestimeve dhe keqtrajtimit të përditshëm të serbëve në Kosovë’.
Në Arilje, Vuçiç, duke iu përgjigjur një pyetjeje të gazetares për të komentuar deklaratën e zëdhënëses së Komisionit Evropian e cila tha se deklaratat e tij për ndryshimin e rrjedhës së ujit “nuk mbështesin qëllimin e normalizimit të marrëdhënieve” midis Kosovës dhe Serbisë dhe se kjo mund të arrihet vetëm përmes dialogut, Presidenti pyeti nëse po i referohej dialogut për të cilin “BE-ja ka vënë nënshkrimin e saj, por të cilin nuk e respekton.”
“A e keni fjalën për dialogun që nënshkruat edhe për formimin e Bashkësisë së Komunave Serbe, a e keni fjalën për atë dialog? Apo e keni fjalën për mungesën e dialogut dhe reagimet tuaja ndaj arrestimeve të përditshme të serbëve, keqtrajtimit të përditshëm të serbëve, persekutimit të përditshëm të serbëve, prishjes së shtëpive serbe, a e keni fjalën për këtë? Dhe pastaj ju kujtuat nëse dikush do t’i ndryshonte apo jo rrjedhën e ujit”, tha Vuçiç.
Ai deklaroi se ndryshimi i mundshëm i rrjedhës së lumit Ibër është ende larg dhe se duhet të formohet një grup pune dhe të gjenden ekspertë për ta realizuar këtë.
“Ne tashmë kemi disa ekspertë, na duhen edhe të tjerë, kështu që le të shohim se çfarë do të bëjmë dhe si do ta bëjmë. Por ata reaguan menjëherë ndaj kësaj, për të mbrojtur ‘shërbëtorët e tyre shqiptarë’ dhe për t’u thënë edhe një herë: vazhdoni të kryeni krime”, theksoi Vuçiç.
Ai deklaroi se shefi i Shtabit të Përgjithshëm, Milan Mojsilović, foli edhe me komandantin e KFOR-it, Özkan Ulutaş, lidhur me këtë temë.
“Mojsiloviçi foli me njerëz nga KFOR-i, me komandantin Ulutaş, një turk, i cili tha: ‘Pa problem, Policia e Kosovës do të punojë me ne…’. Vërtet, pa problem? Në rregull, tani e shohim pse bëtë gjithçka që bëtë në vitin 1999, i kuptojmë të gjitha dhe nuk ka ndonjë filozofi të madhe, gjithçka është në rregull. Nga kjo perspektivë, të paktën e dimë me kë kemi të bëjmë. Thjesht mos u shtirni se jeni këtu për ndonjë lloj dialogu apo diçka të tillë, sepse nuk jeni për dialog”, theksoi Vuçiç.
Siç tha ai, nëse do të ishin pro dialogut, shqiptarët do t’i kishin përmbushur detyrimet e tyre sipas Marrëveshjes së Brukselit, dhe ‘ata kishin vetëm një detyrim, Marrëveshjen e Brukselit.’
“Dhe gjithçka u bë që ne ta përmbushnim, në mënyrë që ata të përmbushnin atë detyrim të vetëm. Dhe ata nuk e përmbushën atë dhe kurrë nuk u shkoi ndër mend ta përmbushnin. Dhe ata thonë se nuk u shkoi ndër mend kurrë. Dhe ju u jepni gjithçka tjetër vetëm sepse doni ta dëboni Serbinë nga Kosova. Dhe ju ende na kërkoni t’ju kërkojmë falje dhe t’ju themi sa të sjellshëm jeni, por ne jemi ‘të këqij’ dhe nuk dimë çfarë po bëjmë”, tha presidenti serb.
Më tej Vuçiç akuzoi shqiptarët se nuk kanë përmbushur kontratat apo detyrimet ndërkombëtare.
“Ata as nuk i respektojnë kontratat dhe marrëveshjet që kanë arritur dhe nënshkruar. Dhe ende po më japin leksione. Pra, nëse i jepni leksione dikujt tjetër, harrojeni mua. Ky është mesazhi im për ta”, tha Vuçiç.
Kur u pyet nëse kishte folur me gjeneral Mojsiloviqin, Vuçiç tha po dhe përsëriti se Mojsiloviçi kishte folur me njerëz nga KFOR-i.
“Kjo ishte ndoshta biseda më e keqe midis gjeneral Mojsiloviçit dhe komandantit të KFOR-it deri më tani”, theksoi Vuçiç.
Zëdhënësja e KE-së, Anita Hipper, tha më herët sot, siç raportohet nga mediat, se deklaratat për një ndryshim të mundshëm në rrjedhën e ujit të Ibrit nuk kontribuojnë në “qëllimin e vendosjes së marrëdhënieve normale midis Kosovës dhe Serbisë” dhe se kjo mund të arrihet “vetëm përmes dialogut”.
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