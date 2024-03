Presidenti i Serbisë dhe anëtar i kryesisë së SNS-së, Aleksandër Vuçiç, tha sot se ka propozuar që kandidatja për kryetare të Kuvendit Kombëtar të Republikës së Serbisë të jetë Ana Bërnabiç.

“Partia ka marrë vendim që kandidati për kryetar të Beogradit të jetë Aleksandër Shapiç, ndërsa kandidatja për kryetare të Kuvendit Ana Bërnabiç”, tha Vuçiç, shkruan Euronews Serbia.

Sipas tij, Ana Bërnabiç është surpriza më pozitive në politikë dhe personi që ka përparuar më shpejt dhe më shumë.

“Kurrë nuk kam parë njeri që ka mësuar me një shpejtësi të tillë, që ka luftuar kaq fort dhe me guxim, që në një botë që fatkeqësisht dominohet nga burrat, që ajo luftoi heroikisht si pak politikanë, që ajo punoi fort. E kam të vështirë ta imagjinoj që edhe si president i Republikës nuk do bashkëpunoj me të, sepse që kur kam qenë president, ajo ka qenë kryeministre, por do të mbajë postin e dytë më të rëndësishëm në Serbi. Ajo është kryetarja e Kuvendit Kombëtar, ajo ka shumë për të treguar, shumë për të bërë për vendin e saj dhe është e kënaqur dhe e lumtur për sfidën e re, siç thashë, thjesht nuk e di si do të mësohem”, tha Vuçiç.