Presidenti serb Aleksandar Vuçiç ka thënë se vendi i tij do ta gjente të pranueshme perspektivën e anëtarësimit në Bashkimin Evropian pa të drejtë vetoje.
Në një intervistë ai deklaroi: “Për Serbinë, anëtarësimi në BE pa privilegje vetoje është i pranueshëm”. Ai theksoi se prioritetet kryesore për Serbinë janë qasja në tregun e brendshëm dhe lëvizja e lirë e mallrave, njerëzve dhe kapitalit, të cilat ai i konsideron si objektiva thelbësore për t’u arritur përmes anëtarësimit në BE.
Vuçiç përsëriti gjithashtu thirrjen e tij që Serbia të përmbushë të gjitha kërkesat e BE-së, edhe nëse kërkesa të tilla mund të perceptohen si shantazh ose poshtërim, me qëllim përshpejtimin e integrimit të vendit në strukturat evropiane. Ai pranoi një rënie të ndjeshme të mbështetjes publike për anëtarësimin në BE, duke vënë në dukje se gjatë dy dekadave të fundit, mbështetja ka rënë nga 80% në 40%.
Aktualisht, Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Gjeorgjia, Moldavia, Maqedonia e Veriut, Turqia, Ukraina dhe Mali i Zi janë vende zyrtare kandidate për në BE. Brukseli po i kërkon Serbisë t’i japë statusin e kandidatit rajonit të panjohur të Kosovës, një veprim që në fakt do të përbënte njohjen e pavarësisë së Kosovës.
Leave a Reply