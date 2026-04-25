Presidenti i Serbisë, Aleksander Vuçiç, në Konferencën Globale të Politikës ka folur për fuqitë e mëdha, SHBA-në dhe Kinën, dhe për atë se ku është Evropa në raport me to sa i përket zhvillimit të teknologjisë dhe aspekteve të tjera.
Vuçiç ka thënë se kontinenti evropian ka mbetur mbrapa dhe se hendeku vetëm po shkon duke u thelluar dhe sipas tij duhet parë mundësitë e zgjerimit dhe ndikimit evropian në Azi dhe Afrikë.
“Si evropianë, të gjithë po humbasim shumë beteja të rëndësishme, sepse shpesh i nënvlerësojmë të tjerët, pa një vetëdije të qartë për faktin se po mbetemi prapa pjesëve të tjera të botës. Jo vetëm që po mbetemi prapa SHBA-së në robotikë dhe inteligjencë artificiale, por edhe prapa Kinës, dhe kjo po bëhet një hendek në rritje për të gjithë ne.
Bota nuk është vetëm Evropa. Të gjithë duhet të jemi më të guximshëm dhe më të hapur ndaj ndryshimit. Duhet të jemi më aktivë në zgjerimin e ndikimit evropian në Azi dhe Afrikë, dhe të mos humbasim kohë në çështje teknike dhe burokratike çdo ditë. Evropa ka nevojë për më shumë”, ka thënë presidenti serb.
Vuçiç ka thënë se Serbia është një shtet i vogël, jo aq e rëndësishme për Evropën, megjithatë shton se Beogradi “po punon për të parë drejt të ardhmes”.
Kreu i shtetit serb ka përmendur edhe çështjen e Republikës së Kosovës si një problem që duhet të zgjidhet, duke theksuar se duhen vendime të guximshme.
“Për shkak të mohimit të shkeljes së integritetit territorial të Serbisë, arrijmë në papajtueshmërinë tonë me politikën botërore. Dikush duhet të krijojë mundësi dhe mundësi për popullin serb dhe dikush duhet ta kuptojë pozicionin tonë. Duhet të punojmë për zgjidhjen e problemit. Na duhen vendime të guximshme, përndryshe do të luftojmë dhe nuk do të arrijmë asgjë”, ka thënë Vuçiç.
Leave a Reply