Presidenti serb, Aleksandër Vuçiç, kalon në paranoja nga aleanca ushtarake mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë. Duke folur në një event për sulmet e NATO-s që ndaluan spastrimin etnik të shqiptarëve në Kosovë, ai pretendon se nuk ka marrë përgjigje zyrtare për arsyen e bashkëpunimit.
“Aleanca u formua në mënyrë që në rast të një konflikti midis Europës dhe Federatës Ruse, ata të mund të kontrollonin, në një kuptim më të gjerë, Republikën e Serbisë dhe të kryenin një sulm ndaj vendit tonë. Ne e kuptuam këtë mesazh dhe zhvilluam doktrinën e ushtrisë sonë. Ne nuk duam të sulmojmë askënd, as kroatët dhe as shqiptarët, por ne do ta mbrojmë vendin tonë”, tha Presidenti i Serbisë.
Vuçiç solli në vëmendje edhe njëherë pretendimin se i kishin premtuar Nobelin e Paqes nëse do të njihte pavarësinë e Kosovës. Por nuk sugjeroi se do ta bënte diçka të tillë. “Ju, vëllezër dhe motra në Kosovë, ju lutemi mbani emrin dhe mbiemrin tuaj serb, dhe Serbia do të jetë gjithmonë me ju dhe ne kurrë nuk do ta njohim një Kosovë të pavarur”, shtoi ai.
Leave a Reply