Ngjarja në Novi Sad është pasuar me protesta masive nga studentët në Beograd dhe kulmuan ditën e sotme me dorëheqjen e kryeministrit Vuçeviç.

Eksperti i sigurisë Drizan Shala i ftuar në ‘ Ballkan Update’ foli rreth zhvillimeve politike në Serbi. Sipas tij, akti në Novi Sad ishte sabotazh dhe jo incident.

Shala u shpreh se dorëheqja e Vuçeviç ishte e detyruar nga presidenti dhe se kryeministri i ardhshëm do të zgjidhet përmes zgjedhjeve të parakohshme.

“Vuçiç me këto protesta të mbështetura artificialisht nga ana e tij, sepse gjithë kjo ngjarje e nisur nga 1 nëntori që për mua është më shumë akt sabotazhi më shumë sesa incident sepse nuk përkojnë shumë detaje.

Si rezultat ishte ai rast që kulmoi me protesta deri në dorëheqje. Vuçiç e përdori qartë vetëm për të vazhduar telenovelën dramatike të tij për të mbajtur këtë status që është e domosdodshme sepse për përgjegjësinë e tij të kërkuar nga Moska. Në vetvete qytetarët janë të mllefosur për korrupsionin, ekonominë, lirinë e medias dhe të fjalës dhe janë në binarët e Vuçiç.

Do të shohim një lojë politike nga Vuçiç në kuvend duke promovuar rizgjedhjen e kryeministrit të ardhshëm, të parakohshme në bazë të hapësirës kohore, kuvendi do të duhet të shpërbëjë rreth datës 20 në muajin e ardhshëm dhe kjo është në korrespodencë me zgjedhjet në Kosovë.

Dorëheqja e Vuçeviç është lëvizje e detyruar nga Vuçiç. Për dikë janë koeçidencë por ripërcaktimi i ri politik i Brukseli determinon shumë procese edhe nga zgjedhja e Trump. Këtu kemi kalkulime politike. Mbrapa kësaj loje është rikonfirmimi i karteleve të drogës.”, tha ai për ‘Ballkan Update’.