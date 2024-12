Presidenti serb Aleksandër Vuçiç në konferencën urgjente për shtyp që dha paraditen e sotme, pasi ka akuzuar kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, se ka inskenuar shpërthimin ne kanalin Ibër-Lepenc, ka zbuluar edhe pesë arsyet që sipas tij e shtynë drejt kësaj ngjarje.

Vuçiç pretendon se janë pesë arsye të forta që qëndrojnë pas shpërthimit në kanalin Ibër-Lepenicë, e që do t’i konvenonin Kurtit dhe qeverisë në Prishtinë.

Sipas tij, Kurti pas këtij akti donte të fuste ushtrinë në veri, ta shpallte Listën Serbe organizatë terroriste, do të përfitonte pikë në sondazhe para zgjedhjeve, do të dëmtonte rrugën europiane të Serbisë dhe do të vijonte shtypjen e serbëve në veri.

“Do të tregoj pesë arsye pse ndodhi. A e dini se çfarë ndodhi 9 minuta pasi gjoja u njoftua Kurti? Nuk ishte shumë surprizë për të.

1-Pas nëntë minutash, KFOR-it iu drejtua kërkesa për stacionimin e FSK-së në veri të Kosovës.

2-Të mërkurën ka bisedime në Bruksel. Dhe të gjithë e dinë se Serbia po përparon më shpejt. Kjo është arsyeja pse ishte e rëndësishme që Serbia të mos ishte pjesë e gjithë historisë me Berlinin dhe Parisin. Kjo është arsyeja pse ata donin të bënin të njëjtën skemë si një vit më parë, pasi të mërkurën do të merret një vendim nëse do të hapen kapitujt për ne apo jo.

3-Deri në datën 12 mbyllen listat për zgjedhjet që do të mbahen më 9 shkurt. Është e nevojshme që Lista Serbe të shpallet organizatë terroriste që të mos marrin pjesë në zgjedhje.

4-Po flasim për përfitime zgjedhore personale, me pretendimin që ai të mbronte pavarësinë e Kosovës nga serbët e këqij.

5-Dhe e pesta është një përpjekje për të shtypur më tej komunitetin serb, duke bastisur shtëpitë dhe duke ua bërë jetën njerëzve ferr.”