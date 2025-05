Gazetari Vudi Gjymshiti duke folur në edicionin e lajmeve në MCN TV tha se janë të pavërteta lajmet e mediave serbe se Presidenti Vuçiq është kthyer nga SHBA-të në Serbi pasi ishte sëmurë.

Sipas tij Vuçiqit i është mbyllur dera nga Presidenti Trump, i cili nuk e ka takuar.

“Pretendimet e mediave serbe që Presidenti Vuçiq është sëmurë, prandaj e ka ndaluar udhëtimin e tij dhe përpjekjen pë​r t’u takuar me Presidentin Trump nuk është i vërtetë. E vërteta është që Trump e ka mbyllur derën dhe ka refuzuar të takohet me Vuçiq, këto janë informacionet tona që i kemi botuar më herët si ekskluzive. Ky është tregues tjetër që Richard Grenell e ka humbur ndikimin e tij në rrethet e Uashingtonit. Një cicërimë e Grenellit për ta ngushëlluar Vuçiq-in, thotë do të na mungosh, uroj të shërohesh sa më shpejt. Nuk ka nga çfarë të shërohet Vuçiq, pos ndoshta nga mërzia që Trump i ka mbyllur derën. Sepse Trump është i paparashikueshëm”.