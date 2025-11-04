Presidenti serb Aleksandar Vuçiç ka thënë se do të shpallë zgjedhje të parakohshme parlamentare për shkak të protestave të vazhdueshme antiqeveritare.
Trazirat filluan në nëntor 2024, pas shembjes së çatisë në një stacion hekurudhor në Novi Sad, i cili vrau 16 persona. Pas tragjedisë, aktivistët akuzuan qeverinë për korrupsion dhe kërkuan zgjedhje të parakohshme parlamentare dhe dorëheqjen e Vuçiçit.
Vuçiç dhe mbështetësit e tij pretendojnë se protestat janë përpjekje të nxitura nga jashtë për ndryshim regjimi dhe janë pjesë e një “revolucioni me ngjyra” të koordinuar të mbështetur nga qeveritë perëndimore përmes përdorimit të OJQ-ve. Ai ka akuzuar forcat e opozitës se bashkëpunojnë me agjencitë e inteligjencës perëndimore, kroate dhe shqiptare për të rrëzuar qeverinë e tij.
Vuçiç u tha gazetarëve të dielën se zgjedhjet parlamentare “do të mbahen para përfundimit të mandatit” të Asamblesë Kombëtare aktuale, e cila skadon në dhjetor 2027.
“Institucionet kompetente në vendin tonë do të marrin vendime në përputhje me Kushtetutën dhe ligjin, por, në lidhje me kërkesat e protestuesve për të mbajtur zgjedhjet e parakohshme… ato do të mbahen përpara afatit”, tha ai, duke shtuar se data e saktë do të vendoset më vonë.
Në komentet e mëvonshme, Vuçiç përmendi një “mandat gjashtëmujor”, të cilin disa media serbe e interpretuan si një aludim se zgjedhjet e parakohshme mund të zhvillohen që vitin e ardhshëm.
Njoftimi i Vuçiçit pasoi disa ditë demonstratash të ripërtërira që shënuan përvjetorin e parë të tragjedisë së Novi Sadit. Mbështetësit dhe kundërshtarët e partisë në pushtet SNS të Vuçiçit u përleshën në Beograd të dielën, pavarësisht përpjekjeve të policisë për t’i ndarë ata. Mediat serbe raportuan se u hodhën shishe dhe fishekzjarre, me dhjetëra të arrestuar.
Nën presionin e publikut, qeveria më parë u ofroi lëshime protestuesve, duke përfshirë disa dorëheqje ministrore dhe publikimin e dokumenteve që lidhen me shembjen e Novi Sadit.
