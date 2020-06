Presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiç është shprehur i gatshëm që të takohet me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi. Ai deklaroi se nëse liderët në Prishtinë vendosin të jenë pjesë e delegacionit për bisedimet e ardhshme, ai do të jetë pjesë e takimit.

Në versionin e azhurnuar të intervistës për portalin e Brukselit, “Politiko”, Vuçiç theksoi se dialogu me Kosovën duhet të vazhdojë, përkundër propozim-aktakuzës ndaj presidentit Hashim Thaçi. Vuçiç dha intervistën të premten, gjatë qëndrimit në Bruksel, ku pati takime me krerët e BE-së, dhe nuk deshi të komentojë propozim-aktakuzën e Gjykatës Speciale kundër Thaçit dhe Veselit.

Por, thekson portali, Vuçiç tha qartë se dëshiron të fillojë një dialog me ndërmjetësimin e BE-së, i cili është ngecur për më shumë se një vit. Politiko kujton se BE ka sinjalizuar që synon të rindezë dialogun në korrik. “Ne nuk duam të ndezim edhe më shumë konflikte politike ose fizike midis serbëve dhe shqiptarëve, dhe kjo është mënyra më e mirë për të mbrojtur sigurinë dhe sigurinë e serbëve në Kosovë”, tha Vuçiç.

Ai tha se Beogradi duhet të vazhdojë procesin e dialogut me këdo që pala kosovare zgjedh si përfaqësuesin e saj. “Dialogu duhet të vazhdojë. Përndryshe, çfarë mund të ndodhë? Cili do të ishte perspektiva e të gjithë rajonit?”, pohoi Vuçiç. I pyetur nëse do të takohej me Thaçin nëse do të ishte i përfshirë në dialog, Vuçiç tha se kjo nuk varet prej tij, por nga liderët e Kosovës.

