Shumica e individëve për rritjen e tensionit të lartë janë lënë “fajin” problemeve të zemrës, por nuk është vetëm kjo. Veshka është përgjegjësja kryesore për këto luhatje shëndetësore, duke luajtur një rol të rëndësishëm në presionin arterial. Disa substanca që prodhohen në veshka, janë përgjegjëse e ngushtimit të enëve të gjakut, duke komanduar presionin e gjakut. E ftuar në studion e emisionit Diagnozë nga Freskida Miloti, Prof. Asc. Marsida Duli, mjeke nefrologe nga Premium Clinic, tregoi rolin që ka veshka në procesin e normalizimit të tensionit.

“Është vetëm veshka e cila është përgjegjëse për rregullimin e tensionit, presionit arterial, jo zemra. Është pikërisht veshka në saj të reninës, që është një substancë shumë e rëndësishme që prodhohet në veshkë, e cila më pas transformohet në angiotensinë një dhe dy, që janë përgjegjëse për vazokonstriksionin apo e thënë ndryshe ngushtimin e enëve të gjakut dhe rritjen e presionit arterial. Është vetëm veshka e cila është komandantja dhe komandon presionin tonë arterial. Nëse unë kam një tension të lartë, pra një presion gjaku të lartë, presioni që shkon në enët e gjakut të glomerulit të veshkës sime është i lartë dhe pikërisht në këto momente veshka ime do të eskretojë, do të nxjerri jashtë sasin tepërt. Glomeruli është njësia bazë funksionale e veshkës. Nëse unë kam tensione të ulëta atëherë këtë informacion glomeruli im merr dhe tendenca është të rrisim tensionin.” – tha mjekja nefrologe.

Në shumicën e rasteve të diagnostikimit, tensioni i lartë nuk ka një shkaktar primar. Kjo zë në masë të konsiderueshme, deri në 85% të rasteve të përgjithshme që vuajnë nga ky problem shëndetësor. E megjithatë, mjekët apelojnë për kujdes të shtuar në stilin e jetës, ndalimin e konsumimit të duhanit, alkoolit dhe drograve të ndryshme.

“85% të rasteve janë hipertension esencial, primar, ose e thënë ndryshe pa gjetur një shkak. Kujdes duhet të kemi për vlera të larta të tensionit në mosha të reja. Duhet të përjashtojmë të gjithë shkaktarët sekondar, duke filluar nga veshka, që veshka edhe shkakton hipertension, por nga ana tjetër vuan hipertensionin, duhet të përjashtojmë shkaqet e zemrës kardiovaskulare, duhet të përjashtojmë shkaqet e mbiveshkores, pra hormonale, tumoret e mbiveshkores, duhet të përjashtojmë shkaqet e tiroides. Duke përjashtuar drogat, amfetaminën, kokainën kryesisht për rritjen e shifrave të tensionit, duhet të përjashtojmë kontraceptivët… Dhe ibuprofeni që përdoret në masë. Voltareni, ibuprofeni, naproxeni.” – shpjegoi mjekja Marsida Duli.

Një pjesë e pacientëve që vuajnë nga tensioni shpesh shprehen se janë mësuar me një tension të lartë e të qëndrueshëm si të tillë. Por kjo përshtatje është mjaft e dëmshme, pasi normaliteti i tillë fsheh një sërë dëmesh shëndetësore që vijojnë. Pjesë e këtyre dëmeve është nefropatia hipertensive në veshka, apo dëmtime në enët e gjakut, trurit, ataket kardiake, dëmtimet në sy e shumë organe të tjera.

“Ndodh shpesh herë që masin tensionin dhe thotë 14-15, jam mësuar unë me këtë tension, nuk ndjej gjë. Jo, shifrat e larta të tensionit, kur ai rritet në mënyrë graduale, organizmi ynë adaptohet me këto shifra dhe nuk shfaq simptoma, por dëmi vazhdon. Dëmi i parë është në veshka, kur fillon dhe shfaqet nefropatia hipertensive apo nefroangioskleroza që e quajmë dëmtimin kronik të veshkës, dëmtimet janë në enët e gjakut të gjithë trupit, duke përfshirë trurin, problemet e aksidenteve cerubrovaskulare, fillon demenca, harresat, pra, fillojnë problemet kardiovaskulare, infarktet, ataket, aneurizmat, zgjerimet e enëve të gjakut që dhe mund të çahen, mund të rupturohen, dëmtimet në sy, probleme me retinopatinë hipertensive, e shumë e shumë organe të tjera.” – tha ndër të tjera nefrologia Marsida Duli.

