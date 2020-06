Gazetarja Iva Tiço, ndërsa foli për sezonin e turizmit, tha se për të do të jetë e vështirë të qëndrojë në plazh nëse nuk do të ketë shezlong.

E ftuar në emisionin “Wake Up”, ajo tha se shkak për këtë është një sëmundje në shpinë, një hernie diskale, duke shtuar se nga kjo sëmundje vuan edhe kryeministri Edi Rama, e madje ajo ka edhe një pyetje për këtë të fundit.

“Në plazh me vete marr vetëm librin dhe e vuaj mungesën e shezlongut. Se nuk kam si lexoj. Unë ndaj të njëjtën sëmundje me kryeministrin që është një sëmundje në shpinë, një hernie diskale dhe doja t’i thosha po ti si do ja bësh, si rri t’i në plazh? Ai duhet ta dijë më mirë nga të gjithë se ne që vuajmë nga shpina, nuk rrimë dot në shezlong”, tha gazetarja.

g.kosovari