Një ngjarje që mund të kishte përfunduar në tragjedi është regjistruar në plazhin e Velipojës, ku një pushues 67-vjeçar është shpëtuar falë ndërhyrjes së shpejtë të vrojtuesit të plazhit, Besfort Gjoklaj.
67-vjeçari u nxor nga deti në gjendje kritike, pa puls dhe pa frymëmarrje.
Vrojtuesi i plazhit, Besfort Gjoklaj, ndërhyri menjëherë duke e nxjerrë nga uji dhe duke i dhënë ndihmën e parë. Ai kreu manovrat e reanimimit kardiopulmonar (CPR), ndërsa pas përpjekjeve të tij pushuesi rifitoi shenjat jetësore.
Më pas, 67-vjeçari iu dorëzua ekipit të Urgjencës, i cili e transportoi drejt spitalit për trajtim të mëtejshëm.
Reagimi profesional dhe në kohë i vrojtuesit të plazhit shmangu një tragjedi dhe i shpëtoi jetën pushuesit, duke treguar edhe një herë rëndësinë e pranisë së vrojtuesve në plazhe gjatë sezonit turistik.
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