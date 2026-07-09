Të shtëna me armë zjarri janë regjistruar mbrëmjen e kësaj të enjteje, në qytetin e Laçit. Si pasojë e ngjarjes ka humbur jetën Ilir Lika, rreth 40 vjeç.
Në komunikatën e saj, Policia thotë se 40-vjeçari ka mbetur fillimisht i plagosur, por ka humbur jetën gjatë transportimit drejt Spitalit të Traumës.
Sipas policisë, viktima mbante disa mbiemra të tjerë si Gjini, Kokaj dhe Nure.
Njoftimi i Policisë
“Rreth orës 22:10, në qytetin e Kurbinit, është qëlluar me armë zjarri ndaj shtetasit I.Gj alias I. L., alias I.K, alias I. N, rreth 40 vjeç. Ai është transportuar me urgjencë drejt Spitalit të Traumës, por ka humbur jetën gjatë transportimit.
Shërbimet e Policisë, menjëherë pas marrjes së njoftimit, kanë shkuar në vendngjarje dhe vijojnë kontrollet intensive në zonë për lokalizimin dhe kapjen e autorit/autorëve. Ndërkohë, është ngritur grupi i posaçëm hetimor, i cili, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon intensivisht për fiksimin e çdo prove që do t’i shërbejë hetimit, me qëllim zbardhjen dhe dokumentimin ligjor të ngjarjes, si dhe identifikimin dhe kapjen e autorit/autorëve“, njoftoi policia.
Krimi në Shkodër
Gjatë paradites së kësaj të enjteje, një tjetër ngjarje kriminale u regjistrua në qytetin e Shkodrës. Një 62-vjeçar i identifikuar si Sh. Ziçi qëlloi me çifte te porta e shtëpisë bashkëshorten e tij, Bardhë Ziçi, 55 vjeçe.
Autori u arrestua menjëherë nga Policia pas ngjarjes, ndërsa dorëzoi edhe armën me të cilën ekzekutoi nënën e fëmijëve të tij.
Leave a Reply