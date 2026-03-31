Garda Revolucionare Islamike e Iranit (IRGC) ka konfirmuar vrasjen e Jamshid Eshaghi, një gjeneral madhor në Forcat e Armatosura të Iranit dhe këshilltar i shefit të Shtabit të Përgjithshëm, përcjell A2CNN.
Në një deklaratë të shpërndarë nga mediat iraniane, IRGC bëri të ditur se një sulm vrau Eshaghin së bashku me disa anëtarë të familjes së tij, por nuk dha detaje të mëtejshme.
Më herët gjatë ditës, mediat shtetërore iraniane njoftuan se ceremonia mortore për komandantin e Marinës së IRGC-së, admiralin Alireza Tangsiri, i cili gjithashtu u vra në një sulm izraelit, do të zhvillohet të hënën.
