Pas nje sherri që degjendroi në përdorimin e armëve mbetën mbrëmjen e sotme të plagosur në Durrës dy shtetas, babë e bir.

Pavarësisht ndihmës së mjekëve ndërroi jetë në spital, Armando Baboçi, 39-vjeç.

I plagosur mbeti edhe djali i tij Erald Gjini, 19-vjeç, por i ati i tij raportohet se kishte ndryshuar gjenialitetin dhe prandaj mbante mbiemër të ndryshëm nga i biri.

Po në lidhje me ngjarjen policia tha se është paraqitur i lënduar në Urgjencën e Spitalit Durrës, shtetasi E.T., për të cilën grupi hetimor po punon për sqarimin nëse ka lidhje me këtë ngjarje.

Ngjarja ndodhi rreth orës 20:00, në lagjen nr.13 të qytetit bregdetar, pas një konflikti të çastit me mjete të forta e më pas me armë zjarri midis disa personve.

Pas ngjarjes janë shoqëruar në Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës 6 shtetas dhe mes tyre është autori, por nuk jepen të dhëna të detajuara për shkak të hetimit.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e ngjarjes.

