Prokuroria e Tiranës përfundoi hetimet për palestinezin Fadi Alwan dhe e çoi në gjyq për vrasjen e gocës së tij, 24 vjeçares Rayyan Alwan.
Ai do të gjykohet për akuzën e “Vrasjes në rrethana cilësuese”, vepër që parashikon dënimin me burgim të përjetshëm.
22-vjeçarja, Rayyan Alwai u gjet e vdekur në një apartament me qira ditore në Tiranë. Nga verifikimet rezultoi se ajo ishte futur në Shqipëri nga Rinasi më 19 shkurt bashkë me të atin, ndërsa ky i fundit ishte larguar pa të, më 22 shkurt 2025.
