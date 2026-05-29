Gjykata e Athinës ka dënuar me burgim të përjetshëm 39-vjeçarin shqiptar Kastriot Cenko, i akuzuar për vrasjen e bashkëshortes së tij, Alba Cenko, 32 vjeçe dhe nënë e fëmijëve të tyre.
Sipas vendimit të gjykatës, i dënuari do të vuajë gjithashtu edhe 2 vjet e 6 muaj burg për mbajtje dhe përdorim armësh. Trupi gjykues e shpalli fajtor për vrasje me dashje në gjendje të qetë mendore, me shumicë votash 6 me 1. Një prej anëtarëve të gjykatës kishte vlerësuar se krimi mund të ishte kryer në gjendje shpërthimi emocional, por ky qëndrim nuk u pranua nga shumica.
Ngjarja e rëndë ndodhi në nëntor të vitit 2024. Sipas dosjes hetimore, Kastriot Cenko e goditi bashkëshorten me çekiç, më pas i lidhi një kabllo rreth qafës dhe fshehu trupin në tavanin e banesës.
Hetimet zbuluan se për pesë ditë ai kishte mashtruar familjarët dhe miqtë e viktimës, duke pretenduar se ajo ishte larguar jashtë vendit për arsye pune. Më vonë, ai pranoi autorësinë e krimit para autoriteteve.
Gjatë procesit gjyqësor, prokurori argumentoi se i akuzuari kishte vepruar me qetësi mendore, kishte ndërmarrë veprime për të fshehur gjurmët e krimit dhe nuk kishte shfaqur pendesë. Sipas akuzës, viktima ishte një grua punëtore, e përkushtuar ndaj familjes dhe rritjes së fëmijëve.
Nga ana tjetër, gjatë mbrojtjes së tij, 39-vjeçari deklaroi se kishte humbur kontrollin pas një debati me bashkëshorten. Ai pretendoi se viktima i kishte thënë se njëri prej fëmijëve nuk ishte i tij dhe se i ishte drejtuar me ironi. I akuzuari mohoi se krimi ishte i paramenduar, duke këmbëngulur se kishte vepruar në një moment zemërimi.
