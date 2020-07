Dy persona në kërkim ndërkombëtar janë ekstraduar drejt vendit tonë, si rezultat i bashkëpunimit të Interpol Tirana me Interpol Romën në Itali dhe Interpol Parisin, në Francë.

Në vijim të bashkëpunimit mes Interpol Tirana dhe homologëve për kapjen dhe ekstradimin e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar, u ekstradua nga Italia, Dritan Karaj i njohur ndryshe Ethem Ademi, 39 vjeç, lindur në Krujë.

39-vjeçari i cili është dënuar me 19 vite burg për vrasje pasi ky i fundit, 15 vite më parë ka vrarë kunatin e tij. Po kështu ai ka bashkëpunuar edhe me një personazh të njohur për policinë, Duri Bami, me të cilin ka marrë pjesë në një pengmarrje në Vlorë.

Ndërkohë është ekstraduar nga Franca edhe Ilir Kello, i dënuar me 6 vite burg për mashtrim.

Njoftimi i Policisë:

g.kosovari