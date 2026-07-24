Ky është autori i ngjarjes së rëndë kriminale që ka tronditur mëngjesin e sotëm fshatin Vidhisht të bashkisë Roskovec.
Ngjarja e rëndë me autor Refiz Buzin ka përfunduar me një viktimë, një të plagosur dhe një person të dyshuar të marrë peng.
Si pasojë e të shtënave, ka humbur jetën në vendngjarje ish-vjehrri i tij, Kosta Plaka, 58 vjeç, dhe është plagosur ish-vjehrra. 55-vjeçarja është transportuar në spital dhe ndodhet nën kujdesin e stafit mjekësor.
Autori dyshohet se është larguar nga vendi i krimit me një automjet, duke marrë me vete kundër dëshirës së saj ish-bashkëshorten. Autori raportohet se ka marrë me vete edhe armën e gjahut të përdorur në krim.
Në zonë dhe në akset kryesore rrugore janë ngritur pika të shumta kontrolli dhe po zhvillohet një operacion intensiv kërkimi për lokalizimin dhe arrestimin e 35-vjeçarit.
Në vendin e ngjarjes, grupi hetimor po kryen ekspertizën dhe mbledhjen e provave materiale për zbardhjen e plotë të motiveve dhe dokumentimin ligjor të kësaj ngjarjeje.
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