Ai akuzohet për vrasjen e tre personave. I dënuar me 25 vite burg për vrasjen e dy vëllezërve në Patos në mars 1997 dhe i dënuar përjetë në Belgjikë për vrasjen e gruas sw tij shqiptare 19-vjeçare, në gusht të po atij viti.
Sipas njoftimit të Shërbimit të Marshallëve të SHBA-së, ai ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Belgjika për vrasjen e gruas së tij 19-vjeçare në Bruksel në gusht 1997, si dhe nga Shqipëria për vrasjen e dy vëllezërve Banaj në Patos, në mars të po atij viti.
Ekipi i Grupit për Kapjen e të Arratisurve (SOFAST) i Shërbimit të Marshallëve të SHBA-së në Ohajo Jugore, së bashku me Zyrën e Imigracionit dhe Doganave (ICE), USMS INTERPOL në Uashington dhe Departamentin e Policisë së Kettering, bwnw tw mundur realizimin e aksionit pwr arrestimin e shumw tw kwrkuarit Sokol Hoxhën, bazuar në shkelje të imigracionit.
Pas më shumë se dy dekadash, shkëmbimi i informacionit midis agjencive ligjzbatuese të SHBA, Belgjikës, Britanisë, Kosovës dhe Shqipërisë solli indicie për vendndodhjen e tij në SHBA.
Hoxha ishte subjekt i një Njoftimi të Kuq të INTERPOL-it të lëshuar nga Belgjika si dhe i një njoftimi nga Shqipëria për vrasjen e dy vëllezërve në Patos në mars të po atij viti.
Ai kishte qenë në arrati që prej kryerjes së krimeve, duke përdorur identitete të rreme dhe duke siguruar status rezidenti në SHBA.
Hetuesit zbuluan se Hoxha kishte marrë një identitet të rremë pas largimit nga Belgjika, kishte siguruar shtetësi në një vend tjetër europian dhe më pas kishte hyrë në SHBA ku jetonte prej vitit 2012, duke fshehur identitetin e tij të vërtetë.
Arrstimi i Sokol Hoxhës është bërë më 5 maj në Ohajo, me qëlli ekstradimi drejt vendit tonë, për të vuajtur dënimin e dhënë nga drejtësia shqiptare, apo për ta dërguar pranë autoriteteve në Belgjikë, ku është i dënuar përjetë nga një gjykatë në Bruksen në qershor të vitit 2010
Autoritetet amerikane theksuan se SHBA nuk do të shërbejë si strehë e sigurt për kriminelët që marrin në mënyrë mashtruese status imigracioni.
