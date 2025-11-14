Ka reaguar këtë të premte për Euronews Albania nëna e Andon Janaqit, 36-vjeçarit shqiptar që dyshohet se vrau partneren e tij, Anjeza Zeneli, 30 vjeçe, në Brest të Francës.
Floresha Janaqi ka folur për gazetarin Xhensil Shkëmbi nga Korça, duke rrëfyer momentet pas ngjarjes tragjike.
“Sapo më mori nusja e djalit dhe më tha se Andoni ka vrarë veten dhe më pas atë. Flisja vazhdimisht me djalin dhe i thosha t’i rregullonin gjërat. Ata ziheshin shpesh. Ai kishte shumë dashuri për të, deri në marrëzi. Kishte rreth katër vjet në Francë. Nuk e di pse janë zënë, sepse ekonomikisht nuk kishin probleme.”-u shpreh Floresha.
Ajo kërkon ndihmë nga autoritetet shqiptare për të sjellë trupin e të birit në atdhe.
“Kam edhe vajzën të sëmurë. I lutem shtetit të më ndihmojë për kthimin e trupit të djalit. Edhe familjes së vajzës i kërkoj falje. Më thanë të mos i marr, se nuk kam fytyrë t’u flas.”-tha e ëma e të ndjerit.
Ngjarja e rëndë ndodhi të enjten, kur, sipas mediave franceze, rreth orës 16:30 një banor i lagjes ‘Europe’ njoftoi policinë pasi kishte dëgjuar dy të shtëna arme në adresën 101 Rue Général-Paulet. Pasi mbërritën në vendngjarje, forcat e rendit gjetën trupat e çiftit dhe pranë tyre një pushkë gjahu.
