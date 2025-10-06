Ky është momenti i shoqërimit nga policia të Elvis Shkambit dhe xhaxhait të tij Gjon Shkambi, pas vrasjes së gjyqtarit Astrit Kalaja, ngjarje që ndodhi këtë të hënë, më 6 tetor, rreth orës 15:40 në ambientet e Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm në Tiranë.
Elvis Shkambi, është 30-vjeçari i cili dyshohet se kreu vrasjen.
Ai dhe xhaxhai i tij Gjoni, ishin palë në një proces civil që lidhej me një konflikt pronësie në qytetin e Shkodrës, çështje e cila kishte vite që zvarritej në gjykata. Dyshohet se vendimi i dhënë nga gjyqtari Kalaja në seancën e së hënës nuk ishte në favor të Shkambit, gjë që mund të ketë shërbyer si nxitje për aktin ekstrem.
Gjatë sulmit, përveç gjyqtarit Kalaja, mbetën të plagosur edhe dy persona të tjerë (babë e bir) pjesë nga pala tjetër në procesin gjyqësor.
Autori i dyshuar u arrestua menjëherë pas ngjarjes nga një patrullë policie, ndërsa arma e përdorur në krim është sekuestruar. Mësohet se ai është vetëdorëzuar dhe ka pranuar autorësinë, por deri më tani nuk është marrë ende në pyetje ende zyrtarisht nga hetuesit.
Leave a Reply