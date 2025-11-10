Elvis Shkambi, autori i dyshuar i vrasjes së gjyqtarit Astrit Kalaja në sallën e gjyqit, ka reaguar për qytetarët përmes një letre të shkruar nga ai nga ambientet e paraburgimit.
Letra, është shkruar me datë 3 nëntor.
Në letrën e shkruar prej 8 faqesh, Shkambi cilëson fillimisht se heshtja e tij për ngjarjen, ka ardhur në respekt të familjes Kalaja për humbjen e tyre. Ai shprehet se ndjen keqardhje për dhimbjen e shkaktuar në familjen Kalaja, ashtu sikurse dhe për familjen, shoqërinë dhe të afërmit e tij për shkak të veprimit të kryer nga ana e tij.
Shkambi shkruan se ajo se çfarë bëri ai atë ditë, ishte një veprim i palogjikshëm, por cilëson se vendimi i gjyqtarit Kalaja ishte po aq i palogjikshëm dhe “skandaloz”.
PJESË NGA LETRA:
“Me vendimin paraardhës, i cili u la në fuqi në datë 6.10.2025 është synuar grabitja e titullit ekzekutiv, pra pavlefshmëria e tij, një gjë e cila nuk mund të lëshohet në asnjë situatë nga personi i tretë, siç ishte rasti i kundërshtarëve tanë në gjyq. Nëse vendimi i gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër ishte një produkt edhe i paditurisë, vendimi i datës 6.10.2025 për ta lënë në fuqi nuk ishte nga padituria, por i ndikuar nga faktorë të tjerë.
Prej 13 vitesh, xhaxhai im, Gjon Shkambi ishte kthyer në një eksperiment njerëzor nga sistemi gjyqësor në Shqipëri, në një kohë kur unë mundohesha t’i jepja fund këtij eksperimenti, gjykata e apelit e juridiksionit të përgjithshëm tiranë vendosi vazhdimin e atij eksperimenti.
Ai vendim gjykate bie haptazi ndesh me kodin civil të republikës së Shqipërisë, kodin e procedurës civile, vendimet unifikuese të kolegjeve të bashkuara të gjykatës së lartë dhe të kolegjit civile, vendimet e gjykatës europiane për të drejtat e njeriut dhe kushtetutën e Republikës së Shqipërisë”, shkruan ndër të tjera Shkambi.
