Gjykata e Shkodrës ka caktuar sot masën e sigurisë “arrest me burg” për Stjuart Smakajn, i cili vrau me armë zjarri shokun e tij të ngushtë, Gledis Kraja, teksa ky i fundit kishte shkuar ta ndihmonte, pasi ishte përfshirë në një sherr me mobilierin për parkingun e kamionit.

Smakaj mësohet se është shfaqur duke qarë në gjyq dhe me kokën poshtë, raporton Balkanweb.

Me të ka qenë vetëm avokati, i cili ka thënë se Smakaj e ka vrarë gabimisht Krajën, pasi se e ka pasur shok të ngushtë, dhe objektiv ka qenë dikush tjetër.

