Gjykata e Lartë e Italisë ka konfirmuar dënimin me 14 vite e 9 muaj burg për Mario Roggeron, argjendarin nga Gallo di Grinzane, në provincën e Cuneos, i akuzuar për vrasjen e dy grabitësve dhe plagosjen e një të treti pas një grabitjeje në dyqanin e tij.
Vendimi i Gjykatës së Kasacionit erdhi pas kërkesës së Prokurorisë së Përgjithshme për të lënë në fuqi dënimin. Pas vendimit përfundimtar, 72-vjeçari u paraqit këtë mëngjes në burgun e Fossanos, ku do të vuajë dënimin.
Ngjarja në argjendari
Ngjarja për të cilën u dënua Roggero daton më 28 prill 2021. Në atë ditë, ai ndodhej në argjendarinë e tij, e cila u sulmua nga tre persona të armatosur.
Sipas hetimeve, pasi grabitësit dolën nga dyqani dhe po largoheshin, Roggero i ndoqi jashtë dhe qëlloi disa herë me një pistoletë të cilën e mbante me leje.
Nga të shtënat humbën jetën dy grabitësit, Giuseppe Mazzarino dhe Andrea Spinelli, ndërsa personi i tretë, Alessandro Modica, mbeti i plagosur.
“Mbaroi, por ju do të jeni zëri im”
Pas vendimit të Gjykatës së Kasacionit, Roggero publikoi një mesazh video në rrjetet sociale para se të dorëzohej në burg.
“Ka mbaruar”, tha ai, duke iu referuar vendimit përfundimtar. Ai deklaroi se gjyqtarët e kishin dënuar me 14 vite e 9 muaj burg dhe e konsideroi këtë si një dënim shumë të rëndë për moshën e tij.
Megjithatë, ai falënderoi të gjithë ata që e kishin mbështetur gjatë viteve të procesit gjyqësor dhe u kërkoi atyre të vazhdonin betejën politike për ndryshimin e ligjeve.
“Tani duhet t’ju kaloj stafetën, që të çoni përpara një ligj që të jetë vërtet kundër padrejtësive dhe kundër kriminalitetit gjithnjë e më të përhapur. Ju do të jeni zëri im”, tha Roggero.
Salvini kërkon falje presidenciale për argjendarin
Zëvendëskryeministri italian dhe ministri i Infrastrukturës, Matteo Salvini, ka kërkuar falje për Roggeron, duke thënë se ai kishte reaguar ndaj një grabitjeje në dyqanin e familjes së tij, ku ndodheshin edhe gruaja dhe vajza e tij.
“Shumë prej nesh, shumë njerëz, jemi me Mario Roggeron. Kërkojmë falje për të”, deklaroi Salvini.
Në mbështetje të kërkesës për falje është shprehur edhe presidenti i Rajonit të Piemontes, Alberto Cirio, i cili ka paraqitur një nismë në këshillin rajonal për të mbështetur njohjen e kësaj kërkese.
Edhe forcat politike të qendrës së djathtë në Itali kanë nisur një mbledhje firmash në Parlament për t’i kërkuar Ministrisë së Drejtësisë dhënien e faljes.
Ministri i Mbrojtjes, Guido Crosetto, shkroi në rrjetin social X se duhet të shqyrtohet çdo mundësi që Roggero të mund të kthehet në shtëpi, duke e cilësuar dënimin si “të padrejtë dhe të vështirë për t’u pranuar”.
Procesi gjyqësor
Në shkallën e parë, Prokuroria e akuzoi Roggeron për vrasje të qëllimshme të dyfishtë dhe tentativë vrasjeje, duke argumentuar se në momentin kur ai qëlloi, grabitja kishte përfunduar dhe nuk ekzistonte më një rrezik i menjëhershëm.
Më 4 dhjetor 2023, Gjykata e Assizes në Asti e dënoi me 17 vite burg, duke i njohur disa rrethana lehtësuese, por duke përjashtuar pretendimin për vetëmbrojtje.
Gjatë procesit të apelit, mbrojtja argumentoi se Roggero kishte vepruar nën një gjendje të rëndë tronditjeje dhe për të mbrojtur veten dhe familjen e tij.
Akuza, nga ana tjetër, këmbënguli se veprimi i tij ishte një hakmarrje pas përfundimit të grabitjes dhe jo vetëmbrojtje.
Më 3 dhjetor 2025, Gjykata e Apelit në Torino konfirmoi përgjegjësinë penale të Roggeros, por uli dënimin në 14 vite e 9 muaj burg.
Në arsyetimin e vendimit, gjykata theksoi se nuk mund të zbatohej arsyetimi i vetëmbrojtjes, pasi në momentin e të shtënave grabitësit kishin dalë nga dyqani dhe po përpiqeshin të largoheshin me makinë.
Sipas gjyqtarëve, mungonte kushti i “rrezikut të menjëhershëm”, i kërkuar nga neni 52 i Kodit Penal italian për njohjen e vetëmbrojtjes.
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