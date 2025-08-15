Enedio Guri, 14 vjeç, i dyshuar për vrasjen me thikë të bashkëmoshatarit të tij Erald Xhejo, raportohet se ndodhet në gjendje të rënduar psikologjike, gjë që deri tani ka penguar marrjen e tij në pyetje nga grupi hetimor.
Sot, në prani të avokatit, psikologut dhe familjarëve, pritet të merret dëshmia e Gurit, mbi të cilin rëndon akuza e “vrasjes me dashje”. Sipas ekspertizës mjeko-ligjore, viktima humbi jetën si pasojë e një goditjeje të vetme me thikë në zemër.
Pas krimit, autori i dyshuar ka tentuar të largohet me makinë, ndërsa xhaxhai i tij ka marrë thikën nga vendngjarja, e ka larë dhe e ka fshehur, duke penguar hetimet.
Hetimet zbuluan se viktima dhe autori i dyshuar u takuan rastësisht më 14 gusht në një lokal të fshatit Pirg, të shoqëruar nga shokët e tyre. Takimi ka nisur me debat mbi fjalën “pse më shikon?”, ndërsa konflikti mes tyre kishte nisur rreth një vit më parë. Përplasja degjeneroi në përdorimin e thikës që Guri mbante me vete.
Për ngjarjen e rëndë, policia ka arrestuar tetë persona:
-Enedio Guri – autori i dyshuar.
-Edison Guri (babai, 44 vjeç) dhe Roland Guri (xhaxhai, 44 vjeç) – akuzohen për fshehjen e provave.
-Flori Çela (34 vjeç) – i pranishëm gjatë konfliktit dhe tentoi të largohej me automjetin e Gurit.
-Katër të mitur – shokë të dy adoleshentëve, të cilët dyshohet se penguan zbulimin e së vërtetës me deklarimet e tyre.
Policia ka sekuestruar thikën e krimit, automjetin e përdorur për t’u larguar dhe pesë telefona celularë.
Njoftimi:
Maliq/Si rezultat i hetimeve të shpejta dhe profesionale, zbardhet dinamika e vrasjes së 14-vjeçarit, kryer dje, në fshatin Pirg.
Për këtë rast, Policia e Korçës arrestoi 8 shtetas:
-14-vjeçarin autor të dyshuar të vrasjes, i cili pas kryerjes së krimit, tentoi të largohej nga vendngjarja, me automjet;
-babanë dhe xhaxhanë e autorit të dyshuar, pasi fshehën mjetin prerës (thikë), me të cilin u krye krimi;
-4 të mitur, të pranishëm gjatë konfliktit mes 14-vjeçarëve, të cilët nëpërmjet deklarimeve në Polici, tentuan të pengojnë zbulimin e së vërtetës;
-një 34-vjeçar, gjithashtu i pranishëm gjatë konfliktit, i cili tentoi të largohet nga vendngjarja, në të njëjtin automjet me 14-vjeçarin.
Sekuestrohen mjeti prerës (thikë), automjeti me të cilin tentuan të largoheshin 2 shtetasit dhe 5 celularë.
Në vijim të veprimeve hetimore dhe policore të kryera nga specialistët për Hetimin e Krimeve të Rënda të DVP-Korçë, në bashkëpunim me shërbimet e Komisariatit të Policisë Maliq dhe në drejtimin e Prokurorisë së Korçës, në lidhje me ngjarjen e djeshme, në fshatin Pirg, ku u vra me mjet prerës (thikë), një 14-vjeçar, dyshohet nga një bashkëmoshatar i tij, gjatë një konflikti për motive të dobëta, u vunë në pranga:
-shtetasi E. G., 14 vjeç, banues në fshatin Leminot, për veprat penale “Vrasja me dashje” dhe “Drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt”. 14-vjeçari u dëmtua lehtë, gjatë konfliktit. Ai mori asistencën e nevojshme mjekësore dhe la ambientet e spitalit, ditën e djeshme;
-shtetasit E. G., 44 vjeç dhe R. G., 44 vjeç, përkatësisht babai dhe xhaxhai i 14-vjeçarit, për veprën penale “Veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës”;
-4 të mitur, banues në fshatin Zvirinë, për veprat penale “Moskallëzimi i krimit” dhe “Veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës”;
-shtetasi F. Ç., 34 vjeç, banues në fshatin Leminot, për veprën penale “Moskallëzimi i krimit”.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Korçës, për veprime të mëtejshme.
