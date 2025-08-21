Thursday, August 21, 2025
Vrau 32-vjeçarin për kanalin e ujit në Divjakë, autori: Më dhunoi babain, nuk durova dot

by B K
21/08/2025 17:29
25- vjeçari Xhesion Toromeni, i cili pak ditë më parë vrau 32- vjeçarin Besmir Kumria në Kryekuq të Divjakës për kanalin e ujit, ka deklaruar para hetuesve se viktima i kishte dhunuar babanë tre vite më parë për një kanal uji.

Toromeni ka deklaruar se kur e kishte parë Besmir Kumrinë nuk kishte duruar dot dhe është futur në lokal për ta goditur në shenjë hakmarrje ndaj dhunimit të të atit.

“Para tre vjetësh, për vijën e ujit, viktima më ka rrahur keq babanë. Dhe unë e pashë ulur në lokal, nuk durova dhe shkova e qëllova”, ka thënë autori.

Ngjarja ndodhi mbrëmjen e 19 gushtit në një lokal në fshatin Kryekuq të Divjakës, ku 32-vjeçari Besmir Kumria ka qenë nën shoqërinë e miqve të tij. Autori është afruar dhe ka qëlluar me thikë, duke i shkaktuar vdekjen. Nga hetimet paraprake dyshohet se ngjarja e rëndë ka ndodhur pasi familjet e tyre kanë pasur konflikte të vazhdueshme për një kanal vaditës në fshat. Pas vrasjes, autori u largua, por u kap pas disa orësh ndjekjeje nga shërbimet operacionale të Fierit.

