Policia e Tiranës kërkon në prokurori rihapjen e hetimit për ngjarjen e 21 janarit 2011. Një ditë para 10-vjetorit të vrasjes së katër protestuesve në bulevardin para kryeministrisë, policia i ka dërguar një kërkesë shkresore prokurorisë së kryeqytetit ku kërkon rifillim të hetimit.

Kërkesa ka 7 pika.

1. Të bëhet rieksperimenti hetimor për caktimin e drejtimit të qitjes për vrasjen e shtetasve Aleks Nika dhe Hekuran Deda, si dhe plagosjen e shtetasve Fatos Mahmutaj, Sokrat Gode, Erald Bisha, Artes Dybeli, Ilia Qesko dhe Ilia Papa.

2. Të bëhet rieksperitimi i predhës së gjetur dhe sekuestruar nga trupin e viktimës, Aleks Nika, kjo duke i kërkuar Institutit të Policisë Shkencore nëse shkenca dhe teknika kriminalistike ekzaminuese ka përparuar.

3. Të bëhet ripyetja e personave që kanë dijeni, kryesisht ish-efektivë dhe efektivë të Gardës, të planëzuar me shërbim në datën 21 janar 2011.

4. Ripyetja e personave pjesëmarrës në tubim, të afërm të viktimave si dhe persona dëshmitarë që kanë qenë pranë viktimave nëse kanë mësuar ndonjë të dhënë të re me interes për hetimin.

5. Të bëhet rikëqyrja e pamjeve filmike të tubimit të datës 21 janar 2011 duke u fokusuar konkretisht në vrasjen e shtetasve Ziver Veizi, Aleks Nika dhe Hekuran Deda, si dhe plagosjen e shtetasve Fatos Mahmutaj, Sokrat Gode, Erlad Bisha, Artes Dybelli, Ilia Qesko dhe Ilia Papa.

6. Të kërkohet me anë të shkresës zyrtare në Institutin e Policisë Shkencore Tiranë nëse ka laborator për ekzaminime kriminalistike në vendet e Bashkimit Europian ose jashtë saj, në gjendje të ekzaminojnë predhën e nxjerrë nga trupi i Aleks Nikës.

7. Si dhe veprime të tjera që mund të dalin nga kryerja e detyrave të mësipërme.

Shkresa e policisë ka mbërritur në prokurori pak minuta përtej përfundimit të orarit zyrtar të së mërkurës dhe pritet të merret në shqyrtim këtë të enjte.

Kalimi i dosjes “21 janari” në të tre shkallët e gjyqësorit përfundoi me dënimin e ish-kreut të Gardës, Ndrea Prendi, me 1 vit burg dhe gardistit Agim Llupo, me 3 vjet burg, për “vrasje nga pakujdesia” të Faik Myrtajt dhe Ziver Veizit. Llupo u dyshua edhe për vrasjen e Hekuran Dedës, por akuza nuk u provua në gjykim, duke e lënë këtë vrasje pa autor. Ndërsa për vrasjen e Aleks Nikës drejtësia nuk ka pasur asnjë të dyshuar konkret. Predha e gjetur në trupin e viktimës ishte dëmtuar aq shumë sa nuk mund të identifikohej arma nga e cila ishte shtënë.

